Насколько успешно прошла «Работа над ошибками»? Певица Александра Гайдук и актриса Ольга Бурлакова о премьере фильма

13 июня на одном из российских телеканалов состоялась премьера фильма «Работа над ошибками». Певица Александра Гайдук и актриса Ольга Бурлакова о премьере фильма

Как Вам Ваша роль строго завуча?

Александра Гайдук, певица, актриса, телеведущая:

Роль потрясающая! Характерная роль. О чем ещё можно мечтать? Для Оли, также, как и для меня, это очень необычная роль. Совершенно необычное перевоплощение. Потому что у нее всегда совершенно иные персонажи были в кино, как я наблюдала. Она такая трогательная, нежная. Всю свою женственность и обаяние, утонченность именно в этой работе смогла реализовать. Ольга, я получила огромное удовольствие от общения с тобой просто по-человечески. Не по-актерски. Потому что так важно, когда на площадке команда единомышленников и все друг друга очень тонко чувствуют, понимают, все друг другу помогают. У нас была потрясающая команда!

Это уже Ваш седьмой кинопроект?

Александра Гайдук, певица, актриса, телеведущая:

Образование актерское есть, но всему свое время. Я в 20 лет не доехала до театрального института. У меня очень рано появились дети. Меня судьба вела в другую стезу. Так просто звезды сошлись, что именно сейчас это произошло в моей жизни… Я действительно рада этому. Потому что от работы на съемочной площадке я получаю действительно какую-то зарядку, какую-то поддержку. То, чего я никогда не получала и не испытывала в шоу-бизнесе. Там каждый сам по себе. А здесь командная игра. А здесь все друг друга поддерживают. Как кирпичики. По маленькому камешку все складывается в единой работе. И когда еще умеют порадоваться чужому успеху, - это дорого стоит.