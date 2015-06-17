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«Утро. Студия хорошего настроения» превратилась в музей народного творчества

17 июня 2015 07:25
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Отличие белорусского этноса отражается в своеобразном народном изобразительном и декоративно прикладном искусстве. Искусно украшенные вещи из глубокого прошлого широко вросли в быт народа. Имели распространение узорчатое ткачество, вышивка, вязание, плетение из лозы, соломки и корней. Отличительной чертой белорусских тканей было употребление в орнаменте преимущественно геометрических форм – четырехугольника, ромба, квадрата и других частей. Великолепные узоры белорусского художественного ткачества преимущественно представляли пояса. В оформлении помещений также использовались необычные украшения: резьбовые и разрисованные планки, фризы, конки. Большое развитие в Белоруссии получили художественные ремесла: керамика, гончарное дело, ювелирное дело, ткачество, вышивка и резьба по дереву.

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Наталья Лукашик # Витольд Малютко # Владимир Сосновский

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