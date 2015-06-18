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Наталья Шарангович, директор Национального центра современного искусства рассказала о проекте «Арт-острова»

18 июня 2015 08:08
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Впервые в Беларуси будет реализован уникальный по масштабам и концепции арт-проект – на острове акватории Комсомольского озера в Минске создается экспозиция из 10 многометровых пространственных объектов известных белорусских художников.

Проект «АРТ-острова» создан Национальным центром современных искусств при содействии Министерства культуры, Мингорисполкома и финансовой поддержке Альфа-Банка (Беларусь).

Впервые известные белорусские художники, среди которых такие знаковые фигуры, как Константин Селиханов, Михаил Шиков, Павел Войницкий и другие, получили такое масштабное пространство для реализации своих творческих замыслов. Авторы проекта представят зрителю настоящий фейерверк необычных идей...

# Культура # Фотофакт # Наталья Шарангович # Арт-проекты

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