Наталья Шарангович, директор Национального центра современного искусства рассказала о проекте «Арт-острова»

Впервые в Беларуси будет реализован уникальный по масштабам и концепции арт-проект – на острове акватории Комсомольского озера в Минске создается экспозиция из 10 многометровых пространственных объектов известных белорусских художников.

Проект «АРТ-острова» создан Национальным центром современных искусств при содействии Министерства культуры, Мингорисполкома и финансовой поддержке Альфа-Банка (Беларусь).

Впервые известные белорусские художники, среди которых такие знаковые фигуры, как Константин Селиханов, Михаил Шиков, Павел Войницкий и другие, получили такое масштабное пространство для реализации своих творческих замыслов. Авторы проекта представят зрителю настоящий фейерверк необычных идей...