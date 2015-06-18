Новости Беларуси. 18 июня в Минске откроются Дни культуры Вьетнама. Большой гала-концерт ждет минчан в Белорусской государственной филармонии. В этот же день в Национальном художественном музее представят фотовыставку «Красота Вьетнама». Она познакомит с природой и достопримечательностями этой страны.

Узнать больше о вьетнамской музыкальной культуре смогут и жители Молодечно. Выбор этой площадки не случаен. Город является одним из претендентов на титул культурной столицы Беларуси в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.