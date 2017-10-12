«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Пришел наш сотрудник молодой и предложил. Вот есть монеты, есть такая-то платформа и можно попробовать пособирать деньги с общественности, просто с людей для приобретения этих монет в нашу коллекцию. Это говорит о том, что наш народ готов к тому, чтобы поддерживать культуру, традиции, национальность нашу. Даже финансовыми вложениями своими. И я очередной раз убеждаюсь в том, что мы, скорее всего, создадим определенный фонд, может быть, через эту платформу, может быть через другую, по сбору средств на создание новой экспозиции в новом здании музея, который, я думаю, через года 4 или 5 откроет свои двери.