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«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ

12 октября 2017 06:54
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Новости Беларуси. С миру по нитке. Национальный исторический музей презентовал монеты Великого княжества Литовского, приобретенные с помощью краудфандинга – так называемого народного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ-1

Таким образом общими усилиями удалось собрать около 3,5 тысяч долларов. Эти средства учреждение культуры обменяло на девять редких пенязей конца XIV века. Образцы чеканки Ягайло и Витовта стали гордостью действующей экспозиции. К слову, пополнение этой коллекции артефактов – заслуга неравнодушной молодежи.

«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ-4

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Пришел наш сотрудник молодой и предложил. Вот есть монеты, есть такая-то платформа и можно попробовать пособирать деньги с общественности, просто с людей для приобретения этих монет в нашу коллекцию. Это говорит о том, что наш народ готов к тому, чтобы поддерживать культуру, традиции, национальность нашу. Даже финансовыми вложениями своими. И я очередной раз убеждаюсь в том, что мы, скорее всего, создадим определенный фонд, может быть, через эту платформу, может быть через другую, по сбору средств на создание новой экспозиции в новом здании музея, который, я думаю, через года 4 или 5 откроет свои двери.

«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ-7

Краудфандинг как способ умного» финансирования практикуется во всем мире. Популярность экономики без посредников растет и в нашей стране. Подобная альтернатива традиционным сборам средств сегодня позволяет сообща воплощать самые смелые идеи.

# Культура # Олег Рыжков # Музеи

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