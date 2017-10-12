«Наш народ готов поддерживать культуру, традиции, национальность нашу»: в Национальном историческом музее презентовали монеты ВКЛ

Новости Беларуси. С миру по нитке. Национальный исторический музей презентовал монеты Великого княжества Литовского, приобретенные с помощью краудфандинга – так называемого народного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С миру по нитке. Национальный исторический музей презентовал монеты Великого княжества Литовского, приобретенные с помощью краудфандинга – так называемого народного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом общими усилиями удалось собрать около 3,5 тысяч долларов. Эти средства учреждение культуры обменяло на девять редких пенязей конца XIV века. Образцы чеканки Ягайло и Витовта стали гордостью действующей экспозиции. К слову, пополнение этой коллекции артефактов – заслуга неравнодушной молодежи.
Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:
Пришел наш сотрудник молодой и предложил. Вот есть монеты, есть такая-то платформа и можно попробовать пособирать деньги с общественности, просто с людей для приобретения этих монет в нашу коллекцию. Это говорит о том, что наш народ готов к тому, чтобы поддерживать культуру, традиции, национальность нашу. Даже финансовыми вложениями своими. И я очередной раз убеждаюсь в том, что мы, скорее всего, создадим определенный фонд, может быть, через эту платформу, может быть через другую, по сбору средств на создание новой экспозиции в новом здании музея, который, я думаю, через года 4 или 5 откроет свои двери.
Краудфандинг как способ умного» финансирования практикуется во всем мире. Популярность экономики без посредников растет и в нашей стране. Подобная альтернатива традиционным сборам средств сегодня позволяет сообща воплощать самые смелые идеи.