«Соответствует современным требованиями телевидения и художественного кино»: на «Беларусьфильме» завершается реконструкция
Новости Беларуси. На «Беларусьфильме» завершается реконструкция. Капитально отремонтированы старые площади, построен новый корпус, также модернизация коснулась и технической стороны. Белорусская фабрика грез должна стать одной из самых современных и совершенных в Европе.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Вот оно – настоящие закулисье обновленной белорусской кинофабрики. Этот фанерный дом останется за кадром. А это уже известный всем в киноверсии интерьер полицейского участка. Вот, кстати, место любимчика Мухтара.
Уже через пару недель здесь начнут снимать новый сезон «Возвращение Мухтара». Бронь места действий на год. Декорации сериала построили в новом павильоне «Беларусьфильма». Ну а пока мы устроили здесь допрос. По другую сторону стола – старожил белорусской фабрики грез. Он пришел сюда мастером цеха реквизитов и декорации вместе с «Красной шапочкой». Фильм снимали 40 лет назад. Ретроспективный взгляд в сравнение с реальной картиной.
Юрий Осокин, начальник цеха декоративно-технических сооружений Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
До реконструкции какая была проблема, в старом виде здание не очень устраивало в вопросах быта. Быт для съемочной группы на высоком уровне. Сейчас можно зайти и чувствовать себя комфортно.
Комфортом и качеством уже вдохновился российский режиссёр Валерий Тодоровский. В стенах «Беларусьфильма» был отстроен декор для вышедшего на экраны киноромана «Большой». Под белорусской крышей киноцеха уместилось и Ваганьковское училище, и общежитие, и оперный театр.
Реконструируют киностудию с 2009 года. Сейчас, так сказать, остались последние штрихи. Капитальное обновление трех старых павильонов на две с половиной тысячи квадратных метров и строительство с нуля большого корпуса со складами, цехами и двумя новыми съемочными павильонами.
Татьяна Малинова, заведующая складом Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Для костюмов нет сырости, плесени, сухо.
Реформировали не только каркас – сооружения и стены, здесь произошла настоящая техническая революция. От метров пленок ушли давно, да и с цифровым прогрессом планируют идти в ногу.
Игорь Поршнев, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
У нас серьезная цифровая студия, где делается компьютерная графика, цветокоррекция. Все современное. Соответствует современным требованиям. И телевидения и художественного кино.
Кинофабрика станет одной из самых современных и совершенных площадок в Европе. Едва ли не каждую неделю сюда уже приезжают в разведку продюсеры и режиссеры из Италии, Германии и России.