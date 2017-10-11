«Соответствует современным требованиями телевидения и художественного кино»: на «Беларусьфильме» завершается реконструкция

Новости Беларуси. На «Беларусьфильме» завершается реконструкция. Капитально отремонтированы старые площади, построен новый корпус, также модернизация коснулась и технической стороны. Белорусская фабрика грез должна стать одной из самых современных и совершенных в Европе.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Вот оно – настоящие закулисье обновленной белорусской кинофабрики. Этот фанерный дом останется за кадром. А это уже известный всем в киноверсии интерьер полицейского участка. Вот, кстати, место любимчика Мухтара.

Уже через пару недель здесь начнут снимать новый сезон «Возвращение Мухтара». Бронь места действий на год. Декорации сериала построили в новом павильоне «Беларусьфильма». Ну а пока мы устроили здесь допрос. По другую сторону стола – старожил белорусской фабрики грез. Он пришел сюда мастером цеха реквизитов и декорации вместе с «Красной шапочкой». Фильм снимали 40 лет назад. Ретроспективный взгляд в сравнение с реальной картиной.