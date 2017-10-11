«Человек уходит либо раздражённым, либо одухотворённым»: видеоэкскурсия по Национальному художественному музею

Новости Беларуси. Экскурсию для зрителей программы «Большой завтрак» провёл Никита Монич, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь.

Любой крупный музей – это айсберг. Из всей коллекции, что обладает собрание, лишь жалкие проценты показаны в экспозиции. И, тем не менее, это сотни, и даже тысячи произведений искусства.

Национальный музей располагает 30 тысячами предметов искусства, из которых лишь 3% показаны в экспозиции.

Музей способен говорить об истории. Он, в общем-то, и является часто её синонимом, даже если музей художественный, а не исторический. Прекрасный пример – парадный портрет. Императрица Екатерина Великая показывает не только, насколько она могущественна, значима и прекрасна, но еще и собственное политическое кредо.

То есть каждая картина – загадка, которую стоит разгадывать, и которая помогает существенно углубить наше понимание прошлого.

На полотне императрица делает жест, указывающий в левую сторону холста.

И мы видим, как за её скипетром в тенях находится фигура Петра Великого, исполненного в стилистике римских императоров, его бюст.



А ещё выше, если мы поднимемся, то находится там надпись: «Начатое совершает», что как бы подсказывает внимательному зрителю, что Екатерина собирается продолжать курс реформ Петра.

Этот символический язык классицизма – это вещь, которая прекрасно отражает своё время и свою эпоху. И, если отдельное произведение – застывшее время, то сразу несколько их формируют историю изменений.

Екатерина стоит, она замерла, она не движется.

Сама императрица и её образ. Совсем другое дело мы видим на полотне Серова, где изображена Ольга Тамара. Она прекрасна, её лицо написано так, что ни один любитель классической эстетики не подкопается.

Но на платье уже начинается какое-то движение.

А сад, посмотрите на этот сад. Предметов больше не осталось, лишь сполохи цвета, отдельные пятна.

Во второй половине XIX века происходит революция. Революция, которую мы можем видеть даже сейчас. Моё лицо в кадре, оно отчётливо, всё остальное размыто. Именно это понимают, с развитием фотографии, художники, и понимают, что больше нет смысла изображать действительность, как она есть.

Есть смысл изображать то, как мы её воспринимаем.

«Импрессионизм» происходит от слова «впечатление». И впечатление – это не то, что изображено на холсте, а то, что происходит у нас здесь, ну и, наверное, здесь. История эстетики, история изменения восприятия мира – это то, из-за чего также необходимо приходить в музей, и то, ради чего, они, собственно, и существуют.

На самом деле, то, что искусство – это больше, чем изображение, мы придумали гораздо раньше. Очень давно. И прекрасным примером этому служит коллекция сакрального искусства. Искусство белорусской православной иконописи. Такое самобытное, такое, с одной стороны, сдержанное, строгое, вечное, а, с другой стороны, такое человечное, такое вызывающее на диалог. Католическая скульптура – великолепные образчики классицизма и барокко, которые показывают нам некие истины религиозного характера, но, при этом, они показывают нам нашу природу в идеальной её форме.

А увидеть собственный идеал – мне кажется, достойный повод прийти в музей.

Музей – это пространство молодых. И молодых посетителей, и молодого искусства. В плане того, что кого-то привлекает седая древность, а кто-то найдёт себя в искусстве нашего времени, нашей жизни, потому что оно и является отражением нашей жизни.



Музей, в том виде, в котором мы его сейчас знаем, появился в эпоху романтизма, в эпоху, которая сказала, что личность что-то стоит. И задача музея была в том, чтобы развивать эту личность.