Египтологи о выставке в Минске: «Очень дёшево сделанные имитации» и «Прыклады таго, як не трэба рабіць копіі»

Восточная мудрость гласит: «Чтобы увидеть крокодилов, необязательно ехать в Египет. Вообще, в последние годы эта страна стала для многих из нас родной. Но знаем мы об этой великой стране крайне мало. Когда в столице открылась выставка «Сокровища Древнего Египта», появилась реальная возможность получить представление об истории этой загадочной страны. Увы не получилось.



За экзотикой далеко ехать не нужно. В начале сентября в Минске открылась выставка «Сокровища Древнего Египта». После дебюта на «горячую линию» телеканала стали поступать неоднозначные отзывы о сенсационной выставке.

Не удержался от комментариев и известный московский египтолог Виктор Солкин.

Он был проездом в Минске, и посетил выставку.

Виктор Солкин, историк, специалист-египтолог, создатель и руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта:

Это – не выставка, это – печальное зрелище. Потому что все ожидали увидеть действительно достойную экспозицию. Но, к сожалению, представлены даже не копии знаменитых памятников, а очень дёшево сделанные имитации, которые лишь немного напоминают подлинные произведения древнеегипетского искусства из собраний музея в Каире, Лувра, Берлинского музея. Копии – а музей настаивает на том, что это – копии – должны соответствовать подлинникам по размерам, по материалам.

Как минимум, они должны воспроизводить основные черты художественных особенностей памятника.

Это – базовые музейные принципы.

Одни заявляли, что от маски Тутанхамона веет отнюдь не древностью, а разводом, другие удивлялись количеству фактологических ошибок в подписях к экспонатам и на стендах. Впрочем, были и те, кого всё устроило.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Какой смысл вкладывали организаторы в слово «сенсация» на афише и почему белорусским любителям египетской культуры угодить непросто?

Чтобы ответить на эти вопросы, на выставочной площадке, а именно в стенах Национального художественного музея, собрались историк, у которого за плечами не один десяток музеев и организатор выставки.

Ольга Купцова, представитель организатора выставки:

Сенсация состоит в том, что в таком масштабе тематической выставки о Древнем Египте у нас ещё не было. Её ценность, задачи – привлечь не столько специалистов, сколько людей интересующихся, тех, кто хочет узнать больше, кто только изучает, школьников, семьи. Это – проект образовательный и развлекательный.

Не думаю, что здесь найдется что-то суперэксклюзивное для человека, который побывал в Египте.



Сам создатель – выходец из Чили – загорелся идеей передвижной выставки 11 лет назад. До Минска она многократно проходила в торговых центрах различных городов Южной Америки, привлекая преимущественно тех, кто никогда не видел оригиналы.

Ровно на такую же аудиторию рассчитывали и в Беларуси.

Людмила Локис, посетитель:

В Египте я не была, но выставка производит впечатление. Есть ощущение прикосновения к древней цивилизации Египта. Безусловно, всё очень интересно.

Однако, площадка иного уровня. Национальный художественный музей Республики Беларусь. И подкованные белорусские посетители культурного храма никак не ожидали увидеть за свои деньги такие копии.

Ольга Купцова, представитель организатора выставки:

Данная экспозиция не выставлялась в национальных музеях, в музее она впервые здесь, в Минске. Что касается неточностей, то они связаны с разночтениями и с разной подачей истории, мы обратили на это внимание, и мы отреагировали. Принципиальные моменты исправлены.



Здесь организатор лукавит: речь не о неточностях, а о грубых ошибках, различного рода, коих было предостаточно. Исправлять их пришлось белорусским историкам. Но что делать с копиями великих Древнего Египта, которые таковыми и не являются.

Евгений Красулин, историк, специалист по Древнему Египту:

Калі казаць пра вось гэтыя фігуры,яны не столькі з’яўляюцца рэплікамі, ці копіямі егіпецкіх сфінксаў, колькі яны пераюць ідэю егіпецкага сфінкса.



Я б на месцы майстра з гэтай таблічкай папрацаваў. Я – егіптолаг, які займаўся іерагліфічным пісьмом.

Гэта – ідея іерагліфічнага пісьма, прычым даволі прыблізная.



А, калі паглядзець на твар, усе элементы егіпецкага твару тут прысутнічаюць, але, пры гэтым, элементы – хутчэй, рука сучаснага мастака.

Посетителям стоит понимать: представленные экспонаты – не более чем видение современных мастеров.

В этой интерпретации выпуклые губы, сглаженные скулы, другой цвет кожи, и не отбитое ухо Нефертити уже не кажутся карикатурными. Как плод воображения мастера, советуется рассматривать и изображение Тутанхамона с женой – на копии он выглядит неряшливо.



Евгений Красулин, историк, специалист по Древнему Египту:

Няўдалыя прыклады таго, як не трэба рабіць копіі.

Якіх толькі копіяў з бюста не рабілі, як толькі не здекваліся.

Вось і тут сучаснаму мастаку не атрымалася перадаць прыгажосць і гармонію, якая ёсць у арыгінале.

Оригинальные артефакты, которым несколько тысяч лет, тоже присутствуют.

Есть и неплохие копии, которые будут интересны и тем, кто только начал погружаться в мир Древнего Египта, и настоящим ценителям.



Евгений Красулин, историк, специалист по Древнему Египту:

Гэта – даволі добра зробленая мумія. Нават, на ўзроўні паўногця бачна, як добра аўтар гэтага макету перадаў ідэю. А вось тут мы бачым сапараўдны экспанат – гэта фрагмент саркафагу. І на ім мы бачым знакі, якія і ёсць тыя самыя, знакамітыя, егіпецкія іерогліфы. І, пры гэтым, гэтыя іерогліфы з’яўляюцца ўрыўкам з тэксту саркафагу.

О том, что на выставке из всех экспонатов – только 16 оригинальных, музейная афиша не предупреждает. А ведь на ярких проспектах – великолепная маска фараона Тутанхамона, главное сокровище Египетского музея в Каире, и его золотой саркофаг.

Негативные отзывы посетителей организаторы объясняют по-своему.



Ольга Купцова, представитель организатора выставки:

Тем, кто посетил и кому что-то не понравилось, но есть конструктивная критика, мы, конечно же, будем благодарны. И все замечания, которые по делу, мы стараемся учесть, и учитываем. Людям, которые в чём-то усомнились, чем-то недовольны – можно сказать, что, в принципе, есть люди, которые любят ходить в музеи, которые любят рассматривать бюсты, статуи. А есть те, кто просто смотрят на это и ничего не понимают, поэтому тут строго судить не надо, и это всё – дело вкуса. У нас были опубликованы фотографии экспозиций, их никто не держал в секрете. Они есть в свободном доступе, в Интернете можно почитать, посмотреть. На афише у нас есть и фотографии пирамид.

Это же не значит, что мы привезли сюда настоящие пирамиды.



По стоимости выставки. Для взрослых – 20 рублей.

Семейный билет, двое взрослых и ребёнок – 40.

Сумма для столичной семьи немаленькая. А в Эрмитаже выставка, посвящённая Нефертари, в переводе на белорусские рубли, стоит около 7. Организаторы выставки в Беларуси объясняют ценник дорогой транспортировкой. Если Вы считаете, что деньги были потрачены зря, есть возможность вернуть кровные.

Дарина Гулюта, юрист:

Если информация об оказанной услуге не соответствует буклетам, рекламным проспектам, и потребитель убедился в этом в выставочном павильоне, он может требовать расторжения договора и возврата уплаченной суммы.

Своё требование нужно изложить в письменной форме и предъявить организаторам.

История древнейшей цивилизации или просто работы современных мастеров в Национальном художественном музее – пусть каждый решает сам.

