«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы отказали очень известному художнику – Никасу Сафронову, чьё имя на слуху, в выставке, назвав его работы попсой.
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Вы знаете, это не только я так называю. Я от своих слов не отказываюсь. Но, Вы знаете, дело в чём? Сегодня, как ни странно, такой мир, что, наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов. К примеру. И он может выставляться. Но мы должны давать себе отчёт в том, что Национальный художественный музей – это, всё-таки, музей №1 страны, где должны выставляться художники высокопрофессиональные. И поэтому учёный совет дважды отказал, когда была такая заявка.
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
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