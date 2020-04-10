«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы отказали очень известному художнику – Никасу Сафронову, чьё имя на слуху, в выставке, назвав его работы попсой.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Вы знаете, это не только я так называю. Я от своих слов не отказываюсь. Но, Вы знаете, дело в чём? Сегодня, как ни странно, такой мир, что, наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов. К примеру. И он может выставляться. Но мы должны давать себе отчёт в том, что Национальный художественный музей – это, всё-таки, музей №1 страны, где должны выставляться художники высокопрофессиональные. И поэтому учёный совет дважды отказал, когда была такая заявка.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– какую картину написал бы на тему пандемии

– о любимых птицах и коте на даче

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.