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Картины Хруцкого, Щемелева и Дроздова появятся в тактильной интерпретации для незрячих

19 марта 2016 13:38
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Новости Беларуси. Картины Хруцкого, Щемелева и  Дроздова  – около десяти известных работ белорусских художников появятся в тактильной интерпретации. Такие своеобразные барельефы готовят специально для незрячих ценителей прекрасного.

Исследуя одну за другой детали пейзажа, портрета или натюрморта, люди с нарушениями зрения могут прочитать картину. Тактильные произведения  выполнят из гипса, фаянса или папье-маше.

Первые подобные работы появились около года назад – все это время они выставлены в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ольга Шамшура, участник проекта:
Сейчас идет направление по адаптации любого пространства к потребностям слабовидящих и незрячих. И тактильная картина – это одна из сфер, которую хотелось бы адаптировать к их потребностям. Конечно, в основном это делается с помощью 3d-принтеров, более современных технологий. Но мы считаем, что ручной труд наиболее ценен. Это в любом случае искусство. Оно создается руками. Оно такое же трепетное, чувственное, передает эмоции автора.

# Культура # 2016 - Год культуры в Беларуси # Ольга Шамшура

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