Новости Беларуси. Брест получил статус культурной столицы Беларуси-2015. На протяжении года в городе над Бугом пройдут около двух сотен различных мероприятий: фестивали, конкурсы, музыкальные и театральные премьеры, художественные выставки. Многие из них будут приурочены к 70-летию Великой Победы.

Акция «Культурная столица Беларуси» стартовала в Республике в 2010 году. Главная ее цель – познакомить как можно больше белорусов с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.

Первым статус культурной столицы получил Полоцк. Также это почетное звание присуждалось Гомелю, Несвижу, Могилеву и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.