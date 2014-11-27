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Брест получил статус культурной столицы Беларуси-2015

27 ноября 2014 07:44
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Новости Беларуси. Брест получил статус культурной столицы Беларуси-2015. На протяжении года в городе над Бугом пройдут около двух сотен различных мероприятий: фестивали, конкурсы, музыкальные и театральные премьеры, художественные выставки. Многие из них будут приурочены к 70-летию Великой Победы.

Акция «Культурная столица Беларуси» стартовала в Республике в 2010 году. Главная ее цель – познакомить как можно больше белорусов с лучшими достижениями национальной культуры, привлечь отечественных и иностранных туристов в регионы.

Первым статус культурной столицы получил Полоцк. Также это почетное звание присуждалось Гомелю, Несвижу, Могилеву и Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Государственная политика в области культуры # Государственная политика

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