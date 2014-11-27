Новости Беларуси. Брест объявлен культурной столицей Беларуси 2015 года. За это почетное право боролось еще и Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция «Культурная столица Беларуси» стартовала в 2010 году. Ее цель — сделать более доступными лучшие достижения национальной культуры для жителей всех уголков республики.

Первым звание культурной столицы получил Полоцк. Далее были Гомель, Несвиж, Могилев и Гродно. А вот городу над Бугом получить этот статус удалось только со второго раза.

Сергей Панасюк, начальник управления культуры Брестского облисполкома:

Брест давно готовился к этому статусу. Была проведена огромная работа. Одним из основополагающих аргументов было 70-летие окончания Великой Отечественной войны. Потому что Брест действительно достоин статуса этого города (в лице Брестской крепости) как город-победитель. И второй аргумент, который мы представляли, - следующий год объявлен Годом молодежи и тот ряд мероприятий, которые мы предложили с участием молодежи.

Торжественная церемония передачи статуса культурной столицы состоится в культурной столице этого года - Гродно – 12 декабря. В этот день градоначальник передаст соответствующую символику своему брестскому коллеге.

В Бресте заветную статуэтку и панно, подтверждающее звание, публике продемонстрируют в один из дней Международного фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера».