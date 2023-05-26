Народные мотивы на вьетнамской сцене! Белорусские исполнители представили свои хиты на гала-концерте

Белорусский колорит в Юго-Восточной Азии. Вьетнамская провинция Бариа-Вунгтау приняла эстафету Дней культуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский колорит в Юго-Восточной Азии. Вьетнамская провинция Бариа-Вунгтау приняла эстафету Дней культуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа «Аура», «Песняры», Виктория Алешко, Алена Ланская и другие мастера искусств представили публике свои лучшие хиты на ярком гала-концерте.
В исполнении артистов звучали народные и современные произведения, которые позволили зрителям прочувствовать всю красоту народных мотивов и белорусского языка. Познакомились гости и с особенностями национальных танцев.
Также в рамках мероприятия состоялась встреча первого заместителя министра культуры Беларуси с заместителем председателя Народного комитета вьетнамской провинции. Присоединился к дискуссии и генеральный консул Беларуси в Хошимине. Собеседники отметили большой потенциал межрегиональных обменов в культурно-гуманитарной сфере и выразили уверенность, что это будет способствовать сближению народов двух стран.