«Беларусьфильм» представил трейлер главной премьеры года – «На другом берегу»

Новости Беларуси. «На другом берегу». Кино, посвященное одному из самых тяжелых периодов в истории белорусского народа, временам польской оккупации, готовят к показу на большом экране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Беларусьфильм» представил дебютный трейлер главной премьеры года.

Действие фильма происходит в 1925-м, когда в Западной Беларуси уже четыре года происходят волнения, идет партизанская война, работают агенты советской разведки. А попытки местных жителей отстоять хотя бы собственную веру и церковь заканчиваются жестоким подавлением.