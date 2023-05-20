«Беларусьфильм» представил трейлер главной премьеры года – «На другом берегу»
Новости Беларуси. «На другом берегу». Кино, посвященное одному из самых тяжелых периодов в истории белорусского народа, временам польской оккупации, готовят к показу на большом экране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Беларусьфильм» представил дебютный трейлер главной премьеры года.
Действие фильма происходит в 1925-м, когда в Западной Беларуси уже четыре года происходят волнения, идет партизанская война, работают агенты советской разведки. А попытки местных жителей отстоять хотя бы собственную веру и церковь заканчиваются жестоким подавлением.
В окончательном варианте продолжительность киноленты составит почти два часа. Создатели фильма рассчитывают, что картина найдет широкий зрительский отклик. Премьера запланирована на 17 сентября, в День народного единства.