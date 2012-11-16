Народному артисту России, уроженцу Бреста, Игорю Корнелюку – 50

Новости Беларуси. Народному артисту России, известному исполнителю и композитору Игорю Корнелюку - 50. За годы творчества он написал свыше сотни песен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние десять лет пишет музыку к кино, в том числе к знаменитым картинам «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба». Уроженец Бреста, хоть и живет с 15 лет в Петербурге, до сих пор замечательно владеет белорусским, и всегда с радостью приезжает в Беларусь. Игорь Корнелюк частый гость «Славянского базара в Витебске».

Александр Солоненко, директор музыкальной школы №1 г. Бреста:

О нём все в школе знали, прекрасно подбирал на слух и старался всегда те новинки, которые были в музыкальном мире, где-то подбирать и первым исполнять.

Алла Станевич, первый музыкальный педагог Игоря Корнелюка:

Ещё даже ноты только не успели выучить, как он начал играть. У него был слух великолепный. И вот всё, что ушки слышали, то пальчики, очень слабые, пытались подобрать на клавиатуре. У него это очень хорошо получалось. Потом он начал петь. Кстати, первая песенка, которую он написал во втором классе, называлась «Морошка».