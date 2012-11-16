Актёр Гоша Куценко наконец-то женился!

Новости России. Завидный холостяк российского кинематографа Гоша Куценко наконец-то стал семейным человеком. Для многочисленной армии поклонников свадьба актёра, режиссёра и музыканта стала сюрпризом.

Радостной новостью поделился сам Гоша Куценко. Не уточнив, когда и где состоялось бракосочетание, артист лишь коротко заявил: «У меня есть новость. Я женился!»

Избранницей Гоши оказалась 32-летняя модель Ирина Скриниченко. Их роман продолжался 11 лет, а предложение Куценко сделал ещё в 2010 году, однако тогда из-за финансовых проблем со свадьбой пришлось повременить. Чуть позже пара разбежалась. «Но от судьбы не уйдёшь!» – уверен артист.

Близкие молодожёнов в интервью «КП»:

Ира почти десять лет ждала, когда Гоша женится на ней, но что-то ему мешало. Но этот год был трудным для Куценко: он потерял и мать, и отца. А Ира была с ним рядом, поддержала в трудную минуту. Молодожёны свои намерения не афишировали. Тихо, без помпы, расписались в загсе, а потом уже поделились с друзьями-приятелями радостной новостью. Пышного застолья тоже организовывать не стали. Впрочем, это, наверное, выглядело бы странно. Ведь пара вместе уже с 2001 года, все давно и так считают их мужем и женой.

В своих интервью Гоша отмечает: Ирина была рядом в самые сложные периоды жизни, всегда поддерживала и понимала.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр и музыкант:

Свадьба – большой праздник, наверное, а мне не до праздников. Тяжело как-то. У меня долгое время болели родители. Они ушли – один за другим. Я жил только ими. Кроме того, я раз пять женился в кадре, думаю, поэтому в жизни мне кажется это неестественным. Чего попусту тратить время?

Напомним, на международном кинофестивале «Лістапад», недавно прошедшем в Минске Гоша Куценко представлял российский фильм «Со мною вот что происходит» (режиссёр – Виктор Шамиров). Общаясь с белорусскими журналистами, Куценко признался: он не любитель разъезжать по кинофестивалям.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр и музыкант:

Я не очень люблю принимать участие в различных кинофестивалях, но в Минск с удовольствием приехал, ведь картина, которую я представляю, не входит в основной конкурс. Я очень люблю Минск, и мне приятно приезжать в белорусскую столицу со спектаклями и концертами.