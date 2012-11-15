Народному артисту Беларуси Анатолию Ярмоленко исполнилось 65

Новости Беларуси. «Алеся», «А я лягу-прилягу», «Завалинка», «Глухариная заря». Его песни – давно золотые хиты. Бессменному руководителю ансамбля «Сябры» Анатолию Ярмоленко 15 ноября – 65. С юбилеем народного артиста поздравил президент Беларуси.

Его первой любовью стала музыка. И эта любовь прошла испытания десятилетиями. Анатолий Ярмоленко пел с детства. Определиться же с выбором профессии помогла армия: в Бакинском ансамбле песни и пляски подпевал самому Муслиму Магомаеву. Затем – Гомель. Солировал в областной филармонии, работал в коллективе «Сувенир» с Александром Градским и Александром Буйновым. А в начале 70-ых создал «Сябры». Белорусский музыкальный брэнд.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Пока есть мысли, творческие порывы, человек должен что-то делать.

Я всю жизнь учусь, учусь у нынешнего поколения, я оставил то, что у меня есть: мой опыт огромный, который я несу с собой, я его передаю тем, кого это интересует.

Песня «Алеся» стала шлягером мгновенно. И понеслось: выступление на космодроме «Байконур», телесъемки, работа на студии и всесоюзная популярность.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я не люблю оглядываться назад, я люблю смотреть вперед.

Мне очень приятно, что и внуки мои реализовываются, и дети нашли себя.

Более 20 дисков в творческом багаже, десятки совместных проектов и музыкальных экспериментов. Плотный график не мешает семейному счастью артиста, ведь вместе с мэтром поют и сын, и дочь, и внук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из года в год на сцену к Анатолию Ярмоленко поднимаются друзья и коллеги по музыкальному цеху.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Он мудрый, он талантливый, у него есть настоящая жилка руководителя. Человек, который воспитал большое количество молодых артистов, человек, который является прекрасным семьянином.

Святослав Позняк, композитор:

Замечательнейший человек в жизни, простой, культурный, интеллигентный, обаятельный, с очень тонким чувством юмора.

Он приходит в студию, поет два-три дубля. И они все «золотые». Единственная сложность – это выбрать из них. Потому что каждая как-то по-своему неповторима, необыкновенна, замечательна.

Сегодня Анатолий Иванович и его ансамбль гастролируют по всему миру: концерты с успехом отгремели и в США, и в Китае, и даже в Африке. Но народный артист, почетный житель Минска и обладатель ордена Франциска Скорины всегда возвращается домой. В Беларусь.