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Бетонные заводские стены Ленинского района Минска превратились в необычный арт-объект

15 ноября 2012 17:59
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Новости Беларуси. В Минске появляется уличное искусство. Октябрьская встречает необычными полотнами. На аутентичных стенах заводов графичные холсты. Каждый сделан из сотен книжных страниц.

Пазл из макулатуры стал холстом для художника Михаила Мишука, вместо акварели – типографская краска. В следующем году, по его задумке, здесь появятся и другие портреты, сообщили в программе «Столичное телевидение».

Сергей Михаленко, учредитель фотопортала:
Пытаемся договориться с властями Минска. Они идут навстречу, готовы это все утвердить. И, возможно, в следующем году, когда будет тепло, здесь появятся такие же портреты интересных и важных людей нашего города.

# Культура # Декоративное искусство # Фотофакт

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