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«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства

05 сентября 2020 20:31
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Навіны Беларусі. Бялынічы – сталіца XVII Дня беларускага пісьменства – сустракае гасцей, якія праслаўляюць роднае слова і робяць яго гучным на ўвесь свет, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. У горадзе пачалі работу шматлікія тэматычныя пляцоўкі. Адбыліся міжнародныя сустрэчы.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-1

Ірына Недабоева, карэспандэнт:  
Першы дзень літаратурнага фэсту хоць і не галоўны, але на падзеі быў багаты. Кнігі, газеты, часопісы… Адна з цэнтральных вуліц горада ператварылася ў вялікую выставу.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-4

Новые тротуары, липовая роща, перестроена детская площадка. Да, для местных жителей много сделали. Новый музей. Внешне очень изменился город.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-7

Нам очень приятно, что это все сохраняется. Огромное спасибо всем нашим министрам, нашему Президенту – мы очень его любим. Огромное спасибо за все.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-10

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-12

Сапраўдны гонар, падрыхтаваны акурат да свята пісьменства, – фрэска «Ушэсце на Галгофу». Сабрана яна з пяці дзясяткаў фрагментаў.  

«Ну, это же мистика». Как в Белыничах спасали фреску со стены монастыря XVII века

Легендарная фрэска з разбуранага каталіцкага манастыра ў Бялынічах. Ёй амаль 300 гадоў.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-15

Таццяна Цікунова, дырэктар мастацкага музея імя В. К. Бялыніцкага-Бірулі:  
Сложно себе представить, что чуть более 40 лет назад группа художников-реставраторов спасла нашу фреску. Благодаря Дню письменности мы получили уникальную возможность: часть нашей истории появится у нас, на своей родине, в Белыничах.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-18

На самай высокай кропцы райцэтра да свята пабудавалі капліцу. Гэта невыпадкова: менавіта адсюль па легендзе пачалася гісторыя Бялынічаў.   

Построили новый музей и обновили 300-летнюю рощу Огинских. Как Белыничи изменились ко Дню письменности

Легенду тут ведаюць і школьнікі, і дарослыя.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-21

Алена Грыбайлава, царкоўны бібліятэкар:  
Когда Хан Батый напал на Киевскую Русь, монахи Киево-Печерской Лавры спасали византийскую икону Божией Матери. Они сели в лодку, по Днепру поднялись вверх, попали в Друть, приток Днепра и остановились на ночь возле высокой горы, поросшей лесом. Это и была вот эта гора. Ночью они проснулись от того, что от иконы исходило сильное сияние. Вокруг было светло как днем. Монахи упали на колени, воскликнули: «Білі ночі!». Здесь находится камень, отсюда пошли Белыничи. Здесь возвели часовню православную.  

«Нам вельмі прыемна». Што кажуць жыхары Бялынічаў пра тое, як змяніўся горад да Дня беларускага пісьменства-24

# День белорусской письменности # Культура # Ирина Недобоева # Татьяна Тикунова # Елена Грибайлова # Фотофакт

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