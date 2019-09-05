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Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг

05 сентября 2019 14:49
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Новости Беларуси. Среди них произведения белорусских и зарубежных авторов, учебная и техническая литература, романы и детективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг-1

Чтобы привезти «книжное богатство» в хранилище, Виктору Гаврилову потребовалось 12 ящиков. Наиболее ценным изданиям почти полсотни лет.

Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг-4

Ирина Глушакова, заведующая отдела обслуживания и информации Логойской центральной районной библиотеки:
Акцией «Подари книгу библиотеке» тоже очень хорошо люди пользуются. Очень много нам дарят книг.

Литература у нас разноплановая: это и классика, и детективный жанр, и фантастика, и приключения, и любовные романы. Такие писатели как Стил, которые, конечно, будут ценны для библиотеки, потому что женщины пользуются такой литературой.

Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг-7

Сейчас фонд центральной районной библиотеки Логойска составляет более 30 тысяч книг. Представлена ​​литература всех жанров. Есть также авторские издания современных белорусских писателей с ценными дарственными надписями.

# Книги # Культура # Ирина Глушакова # Виктор Гаврилов # Фотофакт

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