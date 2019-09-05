Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг

Новости Беларуси. Среди них произведения белорусских и зарубежных авторов, учебная и техническая литература, романы и детективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы привезти «книжное богатство» в хранилище, Виктору Гаврилову потребовалось 12 ящиков. Наиболее ценным изданиям почти полсотни лет.

Ирина Глушакова, заведующая отдела обслуживания и информации Логойской центральной районной библиотеки:

Акцией «Подари книгу библиотеке» тоже очень хорошо люди пользуются. Очень много нам дарят книг.

Литература у нас разноплановая: это и классика, и детективный жанр, и фантастика, и приключения, и любовные романы. Такие писатели как Стил, которые, конечно, будут ценны для библиотеки, потому что женщины пользуются такой литературой.