Житель Логойска передал центральной районной библиотеке более 1000 книг

Новости Беларуси. Среди них произведения белорусских и зарубежных авторов, учебная и техническая литература, романы и детективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Среди них произведения белорусских и зарубежных авторов, учебная и техническая литература, романы и детективы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чтобы привезти «книжное богатство» в хранилище, Виктору Гаврилову потребовалось 12 ящиков. Наиболее ценным изданиям почти полсотни лет.
Ирина Глушакова, заведующая отдела обслуживания и информации Логойской центральной районной библиотеки:
Акцией «Подари книгу библиотеке» тоже очень хорошо люди пользуются. Очень много нам дарят книг.
Литература у нас разноплановая: это и классика, и детективный жанр, и фантастика, и приключения, и любовные романы. Такие писатели как Стил, которые, конечно, будут ценны для библиотеки, потому что женщины пользуются такой литературой.
Сейчас фонд центральной районной библиотеки Логойска составляет более 30 тысяч книг. Представлена литература всех жанров. Есть также авторские издания современных белорусских писателей с ценными дарственными надписями.