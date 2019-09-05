Анжелика Крашевская о девятом «ТЕARTе»: каждый спектакль – это концентрат каких-то эмоций

Новости Беларуси. Международный форум «ТЕART» девятый раз готовится собрать в столице актеров, критиков и режиссеров со всего мира, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программа включает в себя 15 постановок, четыре из которых привезут из Франции, Германии, Литвы и Грузии. Помимо эксклюзивной театральной программы на форуме будет работать театральная школа и проект по продвижению наших постановок за рубежом.

Анжелика Крашевская, директор международного форума театрального искусства «ТЕART»:

Каждый спектакль – это концентрат каких-то эмоций, настроения, опыта, разговора, диалога. Поэтому один спектакль раскладывается на многие вещи, на многие значимые вещи. И сама программа – это тоже такой концентрат различного состояния.

Людмила Громыко, театральный критик:

В «ТЕARTе» нет конкурса на самом деле. Нет конкурса, никто не решает: это первое место, это второе, это третье. А на самом деле представляются спектакли все без исключения, которые стоит посмотреть. То, как существует и развивается «ТЕART» на протяжении этих годов, пока он существует, об этом свидетельствует интерес, который к нему зрители проявляют.