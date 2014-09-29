Национальный художественный музей признан лучшим в Беларуси

Новости Беларуси. Национальный художественный музей признан лучшим в стране. Он стал обладателем гран-при II Национального форума «Музеи Беларуси».

Дебютировал проект в 2012 году в Гродно. Тогда лучшей культурной сокровищницей республики был назван Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Нынешний форум прошел в городе над Сожем и собрал около 100 музейных экспозиций со всех уголков Беларуси.

Почетным гостем и сопредседателем жюри конкурса в 2014 году стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Также в мероприятии приняли участие гости из Литвы, России, Германии и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.