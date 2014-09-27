Андарак, панёва и горлячка: что это такое и где в Минске можно все это увидеть?

Национальный костюм – второй после языка важнейший этнический признак. Утонченной и нарядной была белорусская крестьянская национальная одежда.

В разных регионах она отличалась в соответствии с природными условиями местности и ее колоритом. Так, например, сорочки представителей Полесья шили из практический прозрачного, тонкого льна, а на Полоцкой земле использовали плотный материал.

Предметы одежды поражали своим многообразием. Знаете ли вы, какие детали белорусского костюма называют андарак, панёва и горлячка?

Минчане:

Андарак? Что-то такое знакомое, но я даже не могу сейчас вспомнить.

Может, накидка какая-нибудь.

Нет, я не знаю, что это такое.

Андарак – это какая-то одежда, наверное.

Полупальто. Яно нават крыху цёплае.

Пояс какой.

Боюсь ошибиться, но, скорее всего, это что-то типа кожуха.

Горлячка – это кувшин, наверное.

Не знаю, такого не слышала – горлячки.

Птушка, напэўна.

Горлячка? Наверное, шарф какой-то.

По всей видимости шарф какой-нибудь.

Панёва?

Тоже без понятия.

Это обувь какая-то.

Панёва? Не знаю.

Тоже не знаю.

Накидка такая.

Мария Винникова, старший научный сотрудник отдела древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Жанчыны надзевалі спадніцу. Гэта звычайна ільняная юбка. Андарак – гэта шарсцяная спадніца. Хвартух і галаўны ўбор на тэрыторыі як раз Цэнтральнай Беларусі называўся намётка, намёт.

Лучше узнать историю национального костюма можно на выставке Центра белорусской культуры языка и литературы Национальной академии наук Беларуси.

В трех залах расположились экспонаты, однако это не совсем музей в типичном понимании этого слова. Нет кассы и смотрителя, но здесь можно совершенно бесплатно познакомиться с результатами научного труда белорусских этнографов и историков. Здесь бережно собраны национальные костюмы со всей Беларуси. Представлена и Минская область.

Мария Винникова, старший научный сотрудник отдела древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

За мной зараз – гэта строя нашай Цэнтральнай Беларусі, гэта Мінская вобласць. Яны такія вельмі стрыманыя, двухкаляровыя, вырабленыя з шараварнага ільну, ільняного палатна саматканага. І, як ні дзіўна, у Цэнтральнай Беларусі захаваліся і вельмі старажытныя галаўныя ўборы ручніковага тыпу, якія вы бачыце на нашых строях: Старадарожскім і Старобінскім.

Помимо постоянной экспозиции сейчас здесь представлена выставка «Гуляла пава», где можно увидеть 10 уникальных костюмов Неглюбского строя XIX-XX веков. Характерные детали сохранялись в одежде жителей деревни Неглюбка вплоть до середины XX века. До того, как в традиционные строи стали активно проникать элементы местечкового и городского костюмов.

Ирина Смирнова, младший научный сотрудник отдела фольклористики и культуры скандинавских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Характерным предметом одежды Неглюбского строя является панёва. Выглядит это так: большое полотнище ткани, большого размера, сшитое между собой. Его складывали пополам между собой и накладывали на фигуру, на себя. И с помощью пояса укрепляли и подтыкали.

Именно такой тип панёвы (плахты) можно встретить лишь в Неглюбском строе. Кстати, носить ее могли только взрослые женщины.

5 женских и 5 девичьих костюмов помогают проследить в динамике, как в разном возрасте менялись предметы гардероба сельской девушки.

С 6 лет начиналось разделение на мужской и женский костюмы. Детский комплект одежды состоял из рубахи и дополнялся небольшим фартуком, который завязывался сзади. Позже фартук-колышка – отличительный женский предмет гардероба – изготавливался для юной девушки из панёвного клетчатого полотна.

Ирина Смирнова, младший научный сотрудник отдела фольклористики и культуры скандинавских народов Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Когда девочка немного подрастала, у нее появлялась деталь женского костюма. Это та же колышка, маленький фартук, завязанный сзади, но уже из панёвного клетчатого полотна. Девушка, которая не достигла половой зрелости, не могла носить панёву. Конечно, она могла прийти в такой одежде на праздник, на танцы и к такому костюму одеть традиционный для Неглюбского строя головной убор, девичий головной убор – кубок. И такой же костюм с самой яркой красной рубахой являлся костюмом невесты.

На выставке представлены неопубликованные фотографии местного жителя Федора Ковалева за 40-60-е годы прошлого века, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Глядя на них, можно убедиться, что воссозданные костюмы в точности отражают колорит Неглюбского строя.