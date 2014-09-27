Форум театрального искусства «ТеАРТ» стартовал 27 сентября в Минске

Новости Беларуси. Всего в афише двадцать один спектакль в двух программах — международной и «Belarus Open». В рамках последней - до второго октября будут показаны белорусские театральные проекты. Их отличает оригинальный взгляд на привычный мир. Свои постановки привезли гости из Литвы, Латвии, России, Польши и Германии. Впервые в форуме примут участие театры из Словении и Дании. Организаторы постарались собрать на минских площадках лучшие, самые громкие и знаменитые постановки современного мирового театрального искусства.



Завершится «ТеАРТ» премьерой в Национальном академическом театре имени Янки Купалы. 22-го октября можно будет увидеть спектакль «Отец» по пьесе «Тихий шорох уходящих шагов» молодого белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Сам форум проводится в Минске с 2011 года. За это время белорусы смогли познакомиться со спектаклями из Аргентины, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Эстонии и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





