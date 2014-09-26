II Национальный форум «Музеи Беларуси» стартовал 26 сентября в Гомеле

Новости Беларуси. Гомель на два дня превратится в белорусский Лувр. 26 сентября в столице восточного Полесья стартует II Национальный форум «Музеи Беларуси». С открытием его участников и гостей поздравил президент Александр Лукашенко.

На форуме можно познакомиться с экспозициями почти сотни отечественных культурных сокровищниц. Среди них как признанные музейные бренды, так и небольшие и малоизвестные экспозиции.

Дебютировал проект в 2012 году в Гродно. Тогда лучшим музеем страны был признан Гомельский дворцово-парковый ансамбль.

Интрига нынешнего форума разрешится в воскресенье, 28 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Антоненко, первый заместитель начальника главного управления – начальник управления культуры Гомельского облисполкома:

Город наш очень красивый, город над Сожем, тем более, что он буквально неделю назад отметил свое очередное День рождение, приведен в порядок, он очень зеленый. И та музейная экспозиция, которая выстраивается общими усилиями (99-ю, как было заявлено, музеями), конечно, поразит и удивит всех гостей нашего форума. Есть у нас музей редкой книги, есть музей редкого автографа, военный музей, картинная галерея имени Гавриила Харитоновича Ващенко, где есть очень интересные выставки. То есть, приехав на музейный форум, можно посмотреть экспозиции, представленные музейщиками Республики Беларусь, но в то же время, побродив по нашим улочкам и заходя в наши учреждения культуры, узнать для себя и открыть для себя очень много нового, что есть в нашем городе.

Ольга Попко, директор музея «Замковый комплекс «Мир»:

В этом году мы зарегистрировали бренд «Мирский замок». Хотим регулировать то, где используется бренд, доход получать от этого, как это делают все мировые музеи. Для наших музеев это новое направление.

Проект «Музеи Беларуси» — отличная возможность не только привлечь в музеи потенциальных посетителей, но и наладить контакты с коллегами из-за рубежа. Среди участников музейного форума иностранные гости.

Станислав Митчев генеральный директор национального музея народного восстания Словакии:

Я видел музеи, которые работают на очень высоком уровне. Ваша музейная наука очень хороша сегодня. И мне это очень нравится. Культурный обмен между нашими народами просто необходим.