История Белорусского государственного университета имени Максима Танка

Новости Минска. Белорусский государственный педагогический университет - один из старейших вузов страны. В следующем году учебное заведение готовится отпраздновать столетний юбилей!

Его история начинается в первой четверти 20 века. На тот момент в Минской губернии возникла острая необходимость в учителях, которые преподавали бы в городских и сельских училищах. Такого плана заведения уже были в Вильно, Витебске и Могилеве. И вот, 22 июня 1914 года Николай второй издает указ об открытии учительского института в Минске.

Татьяна Кучер, экскурсовод музея истории БГПУ:

Первые годы работы института протекали в условиях больших материальных трудностей. Не хватало аудиторий, оборудования. И руководство института не имело собственного здания, оно вынужденно было арендовать двухэтажный каменный особняк на пересечении улиц Садовой и Захарьевской.

В современном Минске первое здание института не сохранилось. Известно, что территориально оно располагалось рядом с цирком на месте парка имени Янки Купалы.

В Первую мировую войну, когда Беларусь вошла в прифронтовую зону, учебное заведение перенесли в Россию, в город Ярославль. В Минск институт вернулся лишь спустя пару лет с новым названием: Минский пединститут. Позже он стал называться Белорусским пединститутом, а затем - Минским институтом народного просвещения.

Татьяна Кучер, экскурсовод музея истории БГПУ:

А уже в 1922 году преподаватели и студенты начали свою работу на факультете педагогическом в Белорусском государственном университете. Здесь представлен корпус Белорусского государственного университета. Сразу же после работы выявились недостатки и нехватки специалистов различного профиля. В связи с этим в 1931 году было решено открыть самостоятельный Высший педагогический институт. В 1936 году этот институт получил имя Максима Горького.

1930 годы – времена репрессий - коснулись и педагогического института. Общественная и культурная жизнь приобретали все более политизированный характер. Центральное место стали отводить вопросам идейно-политического воспитания студентов. В связи с этим институт было решено закрыть.

Татьяна Кучер, экскурсовод музея истории БГПУ:

Здесь представлены фотографии, на них изображены студенты 2 курса и преподаватели исторического факультета, и если заметить, преподаватели на втором ряду - перечеркнуты лица. Это сделали сами студенты исторического факультета, которые не желали видеть рядом с собой на фото репрессированных преподавателей.

Учебный процесс был возобновлен лишь в 1944 году. А в 1945 два преподавателя, профессоры Шмыгов и Перцев, приняли участие в конференции в Сан-Франциско, где закладывались основы Организации объединенных наций.

После войны в 1946 году институт получил и собственное место жительства в три этажа. Которое сохранилось и сегодня. Но увидеть его сложно - здание находится внутри главного корпуса.

Татьяна Кучер, экскурсовод музея истории БГПУ:

В 1989 году был построен новый корпус, высотка, и нужно отметить, что этот корпус был построен не заново, а был именно достроен к старому корпусу, который был в свое время основанным действующим корпусом в 1946 году, он представлен здесь прямо перед нами. И здесь находится главный вход, который был в 1946 году. На сегодняшний день это вход во внутрь здания.

Торжественное открытие нового корпуса состоялось в 1989 году. В музее университета сохранился символический ключ, сделанный специально для этого события.

В 1995 году БГПУ присвоено имя народного поэта Беларуси Максима Танка.

Белорусский государственный университет явился базой для многих учебных заведений страны. Среди них - минский Институт культуры, Педагогический институт иностранных языков, а также Институт народного хозяйства.

Одной из достопримечательностей университета является маятник Фуко, установленный в 2004 году в фойе главного корпуса. Таких в мире около 20. Самые известные находятся в Румынии, Вашингтоне и Лос-Анжелесе.

Владимир Самуленков, преподаватель физического факультета БГПУ:

Маятник Фуко демонстрирует то, что Земля вращается вокруг своей оси. То есть если мы этот шарик из редкоземельного металла запустим, то есть приведем в колебательные движения, то через какой-то промежуток времени плоскость его качения будет изменяться, что свидетельствует о том, что наша Земля вращается вокруг своей оси.

Символика университета - синий флаг с солнцем, скипетром и дубовой ветвью, где солнце - студенческий свет, скипетр символизирует ректорскую власть, а дубовая ветвь - знания.

В 2007 году Белорусский государственный педагогический университет был включен в Евразийскую ассоциацию университетов. Туда входят всего 2 высших учебных заведения нашей страны - БГПУ и БГУ.

В вузе обучаются свыше 17 тысяч студентов на 13 факультетах. В преподавательский состав входят свыше 60 докторов наук и более 400 кандидатов наук.

БГПУ также активно поддерживает международное сотрудничество с Виленским педагогическим институтом и университетом Баку, а также с Китаем, Ираном, Москвой и Киевом, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.