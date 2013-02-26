Бывший японский регбист и воспитанник Академии Русского балета покоряет белорусскую сцену

Новости Беларуси. Восходящая звезда из страны Восходящего солнца. На афишах Большого театра оперы и балета все чаще появляется имя иностранного артиста. Японец Такатоши учился в Санкт-Петербурге. А работать приехал в Беларусь. Здесь живет уже почти три года. В репертуаре иностранного артиста уже более десятка ролей.

Такатоши Мачияма, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Это мое место. И фотографии. Мои самые важные моменты, память: сестра, брат, мама, папа.

Выпускник Академии Русского балета Такатоши Мачияма белорусскую сцену начал покорять почти три года назад. В кордебалете задержался всего на пару месяцев и получил сольную партию. Дебютировал японский артист, по иронии судьбы, с Японского танца в легендарном «Щелкунчике».

Такатоши Мачияма, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Меня приглашали из Европейского театра, но там современного много. Классического репертуара немного. А здесь есть то, что мне нужно, что хочется танцевать. Характерного, классического. Поэтому я приехал сюда.

А позади было еще и 11 лет занятия регби. В семье у артиста – династия. Этому виду спорта посвятили себя отец и брат. Однако Такатоши все же решил связать свою жизнь с миром искусства. Но быть в отличной спортивной форме потребовала и белорусская балетная школа.

Такатоши Мачияма, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Елезарьевский балет – это такой опыт. Много поддержек. Это очень тяжело. Я начинал качаться. Теперь я умею, но когда приехал, ничего не мог делать.

Большой театр для Такатоши Мачияма – как большая сокровищница. В ней он находит вдохновение и возможности для самореализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такатоши Мачияма, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Если в Японии работать, то надо самому найти работу, там театров вообще нет. И спектакли 1-2 раза в месяц. Этого мне мало. А здесь дают мне много работы, всегда репетиции.

Сейчас в репертуаре Такатоши более десяти ролей. Но для 21-летнего артиста это далеко не предел. Занавес его карьеры в балете только открывается.

Такатоши Мачияма, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Здесь мне очень удобно жить, нравится. Девушка, друзья есть. У меня все в порядке.