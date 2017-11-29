«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом

Заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Михайлович Некрашевич любит неспешно прогуливаться возле Центрального Дома офицеров. Здесь начиналось его становление, как талантливого исполнителя белорусской патриотической песни.





Леонид Некрашевич, заслуженный артист Республики Беларусь:

Сразу после окончания консерватории я пришел сюда работать – в Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. И, с тех пор, 37 лет я отдал этому Дому и этому коллективу. С ним связана юность, все мои творческие достижения. И, конечно, я всегда здесь чувствую себя, как дома. Всё знакомое, всё на своих местах.

И танк стоит именно здесь.



Добродушный мужчина с военной выправкой, с песней по жизни. Здесь, в Центральном Доме офицеров живёт много воспоминаний.

Памятник советской архитектуры принимал не одно поколение минчан.

Леонид Некрашевич:

Раньше здесь всё было другое. Большие деревянные двери. Дом был весь, как будто, из дерева. Сейчас стал более современным. Здесь шикарные лестницы, которые ведут на 1, 2 и 3 этаж, где проходят курсы. У нас постоянно, и в те годы, были курсы английского языка. На втором этаже библиотека, куда народ ходил читать. Был читальный зал, он сохранился.



Сегодня Центральный Дом офицеров – это армейский культурно-методический центр. До строительства Дворца Республики именно здесь проходило большинство знаковых культурных мероприятий в столице.

Леонид Некрашевич:

Сейчас мы находимся в холле театрального зала. Здесь всегда проходили выставки, солидные концерты, приезжали театры. Здесь когда-то был концерт Высоцкого.

Как и для каждого артиста, главное место в жизни Леонида Некрашевича занимает сцена. Именно с её подмостков звучат «отголоски души», которые трогают сердца людей.

Леонид Некрашевич:

Родные пенаты, родные стены. Всё родное. Потому что всё связано с моим творчеством. Здесь я выступал и отдельно, и со своим коллективом.

Здесь были исполнены многие песни и патриотического, и лирического плана.



Источник фото: личный архив Леонида Некрашевича



Эта тематика стала близкой Леониду Михайловичу ещё в детстве, ведь его отец был военным.

Леонид Некрашевич:

Патриотическая песня наших композиторов рождалась на тяжести, на страданиях, на тех исторических моментах войны, которую перенесла наша республика. И наши композиторы не могли не писать песни, связанные с Отечественной войной, со строительством республики, с её возрождением после войны. Военная тематика в семье Некрашевичей проходит красной нитью.

Судьба породнила артиста с Героем Советского Союза Витольдом Михайловичем Гинтовтом. Улица, названная в честь танкиста-аса, находится в столичном микрорайоне Уручье. Герой, который уничтожил 22 фашистских танка во время Великой Отечественной войны, стал тестем Леонида Михайловича. Леонид Некрашевич:

Во дворе на Янки Купалы была свадьба, меня пригласили. Женился солист оперного театра. На этой свадьбе присутствовала моя, в дальнейшем, супруга. Как-то всё проходило грустновато, инструмента не было. Я говорю: «Дайте инструмент и я сыграю».

И тут супруга моя Тамара говорит: «У нас дома есть аккордеон». И я пошёл с ней. Я зашёл, она представила меня, он представился. Вот так произошло первое знакомство. Я взял аккордеон, мы возвратились, был импровизированный концерт. И после этого у меня завязалась дружба не только с Витольдом Михайловичем, но и с его дочерью



И не только на семейном совете мужчина с теплотой вспоминает о подвигах своего выдающегося тестя.

Леонид Некрашевич:

Одно сражение. Бригада танков заранее утром зашла в лес, скрылась хорошо и ждала, когда начнут наступать немцы. Утром начали наступать немцы. Командир дал команду: «Огонь». Первым выстрелом их танк подбил вражеский танк, вторым выстрелом – второй танк. Это происходило возле деревни, а потом – в деревне. И они начали маневрировать. Немцы прятались за дома. И в этом бою их экипаж подбил 6 танков. До этого он был награждён орденами, и после этой битвы ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Но для Леонида Михайловича и его семьи Витольд Гинтовт, в первую очередь, был добрым и душевным человеком.



Леонид Некрашевич:

Вот фотография его. Он стоит. Какой-то праздник, скорее всего.

Потому что он редко надевал свой костюм и свои награды. Он не любил этого. Только по праздникам, и связанным с Днём Победы, в основном.