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«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом

29 ноября 2017 13:25
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«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-0

Заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Михайлович Некрашевич любит неспешно прогуливаться возле Центрального Дома офицеров. Здесь начиналось его становление, как талантливого исполнителя белорусской патриотической песни.


Леонид Некрашевич, заслуженный артист Республики Беларусь:
Сразу после окончания консерватории я пришел сюда работать – в Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. И, с тех пор, 37 лет я отдал этому Дому и этому коллективу. С ним связана юность, все мои творческие достижения. И, конечно, я всегда здесь чувствую себя, как дома. Всё знакомое, всё на своих местах.

И танк стоит именно здесь.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-3


Добродушный мужчина с военной выправкой, с песней по жизни. Здесь, в Центральном Доме офицеров живёт много воспоминаний.

Памятник советской архитектуры принимал не одно поколение минчан.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-6

Леонид Некрашевич:
Раньше здесь всё было другое. Большие деревянные двери. Дом был весь, как будто, из дерева. Сейчас стал более современным. Здесь шикарные лестницы, которые ведут на 1, 2 и 3 этаж, где проходят курсы. У нас постоянно, и в те годы, были курсы английского языка. На втором этаже библиотека, куда народ ходил читать. Был читальный зал, он сохранился.

Сегодня Центральный Дом офицеров – это армейский культурно-методический центр.

До строительства Дворца Республики именно здесь проходило большинство знаковых культурных мероприятий в столице.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-9

Леонид Некрашевич:
Сейчас мы находимся в холле театрального зала. Здесь всегда проходили выставки, солидные концерты, приезжали театры. Здесь когда-то был концерт Высоцкого.
Как и для каждого артиста, главное место в жизни Леонида Некрашевича занимает сцена. Именно с её подмостков звучат «отголоски души», которые трогают сердца людей.

Леонид Некрашевич:
Родные пенаты, родные стены. Всё родное. Потому что всё связано с моим творчеством.

Здесь я выступал и отдельно, и со своим коллективом.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-12

Здесь были исполнены многие песни и патриотического, и лирического плана.

Источник фото: личный архив Леонида Некрашевича

Эта тематика стала близкой Леониду Михайловичу ещё в детстве, ведь его отец был военным.

Леонид Некрашевич:
Патриотическая песня наших композиторов рождалась на тяжести, на страданиях, на тех исторических моментах войны, которую перенесла наша республика. И наши композиторы не могли не писать песни, связанные с Отечественной войной, со строительством республики, с её возрождением после войны.

Военная тематика в семье Некрашевичей проходит красной нитью.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-15

Судьба породнила артиста с Героем Советского Союза Витольдом Михайловичем Гинтовтом.

Улица, названная в честь танкиста-аса, находится в столичном микрорайоне Уручье. Герой, который уничтожил 22 фашистских танка во время Великой Отечественной войны, стал тестем Леонида Михайловича.

Леонид Некрашевич:
Во дворе на Янки Купалы была свадьба, меня пригласили. Женился солист оперного театра. На этой свадьбе присутствовала моя, в дальнейшем, супруга. Как-то всё проходило грустновато, инструмента не было.

Я говорю: «Дайте инструмент и я сыграю».

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-18

И тут супруга моя Тамара говорит: «У нас дома есть аккордеон». И я пошёл с ней. Я зашёл, она представила меня, он представился. Вот так произошло первое знакомство. Я взял аккордеон, мы возвратились, был импровизированный концерт. И после этого у меня завязалась дружба не только с Витольдом Михайловичем, но и с его дочерью

И не только на семейном совете мужчина с теплотой вспоминает о подвигах своего выдающегося тестя.

Леонид Некрашевич:
Одно сражение. Бригада танков заранее утром зашла в лес, скрылась хорошо и ждала, когда начнут наступать немцы. Утром начали наступать немцы. Командир дал команду: «Огонь». Первым выстрелом их танк подбил вражеский танк, вторым выстрелом – второй танк. Это происходило возле деревни, а потом – в деревне. И они начали маневрировать. Немцы прятались за дома.

И в этом бою их экипаж подбил 6 танков.

До этого он был награждён орденами, и после этой битвы ему присвоили звание Героя Советского Союза.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-21

Но для Леонида Михайловича и его семьи Витольд Гинтовт, в первую очередь, был добрым и душевным человеком.

Леонид Некрашевич:
Вот фотография его. Он стоит. Какой-то праздник, скорее всего.

Потому что он редко надевал свой костюм и свои награды.

Он не любил этого. Только по праздникам, и связанным с Днём Победы, в основном.

«Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город»: Леонид Некрашевич о патриотических песнях, Доме офицеров и родстве с Гинтовтом-24

Именно о таких героях, как Витольд Гинтовт, и о многих других солдатах, кто ценой собственных жизней добывал победу в Великой Отечественной войне, и поёт со сцены Леонид Некрашевич.

Леонид Некрашевич:
Начиналось: «Широким проспектом шагаю и сердце от счастья поёт. Табе сваю песню спяваю, мой горад-герой, патрыёт». В этой песне много сказано о Минске, о его красотах, о широких проспектах. Когда её поешь, всегда представляешь картинку, этот город и то, что связано с ним. 

# Культура # Достопримечательности Минска # Леонид Некрашевич

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