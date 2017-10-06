Национальный академический драматический театр имени Максима Горького отметит 85-летний юбилей.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

85 лет – солидный возраст для театра. Говорит о многом. Хочется вспомнить, что наш театр, который был образован 85 лет назад, образован как первый русский театр белорусской СССР.

Так приятно, что театр столько живёт и процветает. Всё лучше и интереснее постановки. В ногу со временем идёт. 85-ый юбилейный сезон, он будет каким-то особенным?

Сергей Ковальчик, художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Я думаю, каждый сезон – особенный для зрителя. Иногда мы что-то придумываем как «Сезон белорусской драматургии», когда мы ставим пьесы белорусских драматургов. Этот сезон, юбилейный… У нас много событий за этот год. Свои пьесы у нас ставили два иностранных режиссёра: Маттео Спьяцци из Италии, и Павел Пронин из Москвы. У нас вышел, наконец-то спектакль «Подводник» по пьесе Андрея Курейчика. Встречаем мы юбилейный сезон по пьесе Дэвида Криснета «Знойные мамочки». У нас и весёлый, и героический, разноплановый 85-ый сезон.

Белорусский зритель хочет больше смеяться или грустить?

Андрей Душечкин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Конечно, сегодня, тенденция всё же комедий. Зрители больше и охотнее идут на комедии, ежели на «слёзные» спектакли, что мне и обидно немножко. Театр всё-таки драматический, и у нас комедия появляется чаще, чем нужно было бы, на мой взгляд. Но мы не можем идти без зрителя. Мы должны идти вместе с нашими зрителями, нашими поклонниками, которые, конечно же, ждут от нас не только комедии, но и серьёзных, гражданских проектов.

Сергей Михайлович разделил спектакли комедийного уклона и драматические спектакли, а когда приходят зрители (а приходят они довольно часто) после спектакля в гримёрку и говорят «спасибо», говорят какие-то добрые слова. Одинаково говорят «спасибо»: и после серьёзной проблемы, которую они увидели, которая тронула их душу, например, или после комедии, которая позволила им немножко отдохнуть, расслабиться. Наверное, просто нужно хорошие спектакли ставить.

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