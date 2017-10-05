Не знают, что город был разрушен до такой степени: в Минске презентовали книгу о восстановлении города после войны

Новости Беларуси. Сборник «Возрожденный из руин» презентовали в Минске. В него вошли более 150 документов из белорусских и российских архивов о восстановлении столицы после войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В книге рассказано о том, как Минск возрождался из руин, менял свой облик и стал одним из красивейших городов Европы.