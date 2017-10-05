Не знают, что город был разрушен до такой степени: в Минске презентовали книгу о восстановлении города после войны

Новости Беларуси. Сборник «Возрожденный из руин» презентовали в Минске. В него вошли более 150 документов из белорусских и российских архивов о восстановлении столицы после войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В книге рассказано о том, как Минск возрождался из руин, менял свой облик и стал одним из красивейших городов Европы.
Вячеслав Селеменя, ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь:
Большинство минчан сегодня даже не знают, что город был разрушен до такой степени. Они как-то воспринимают, что так и было, как мы сегодня видим город. Но если они увидят фотографии, которые опубликованы в сборнике, почитают документы, я думаю, что они отдадут дань уважения людям, которые в такие кратчайшие сроки восстановили город.
Издание приурочено к 950-летию Минска.
Значительная часть документов публикуется впервые. Скоро сборник поступит в книжные магазины.