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В Минске открылся арт-проект «Забор»

20 мая 2013 17:08
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Новости Беларуси. Картины известного белорусского художника Андрея Смоляка ожили прямо на минском проспекте. Арт-проект «Забор» - это галерея на открытом воздухе, точнее, на ограде столичного парка Челюскинцев.

Прохожие могут насладиться фоторепродукциями картин Андрея Смоляка и их современным переосмыслением. «Оживляли» полотна художника известные белорусы — телеведущие, певцы, музыканты и... сам автор. Среди моделей — и ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская.

Минчане считают, что арт-проект «Забор» - изюминка города. Пройти мимо и не задержать взгляд на живописных полотнах просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:
Очень нравится! Как галерея!
Мне нравится,  предыдущую выставку «Арт-забор» смотрел,  и эта великолепна!
Это интересно, сразу привлекает внимание, знакомишься со звездами Беларуси, если ты приезжий.
Отличные проект, я считаю, что художники должны проявлять свои способности, показывая это на улице.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Фотография

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