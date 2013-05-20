В Минске открылся арт-проект «Забор»

Новости Беларуси. Картины известного белорусского художника Андрея Смоляка ожили прямо на минском проспекте. Арт-проект «Забор» - это галерея на открытом воздухе, точнее, на ограде столичного парка Челюскинцев.

Прохожие могут насладиться фоторепродукциями картин Андрея Смоляка и их современным переосмыслением. «Оживляли» полотна художника известные белорусы — телеведущие, певцы, музыканты и... сам автор. Среди моделей — и ведущая СТВ Ирина Хануник-Ромбальская.

Минчане считают, что арт-проект «Забор» - изюминка города. Пройти мимо и не задержать взгляд на живописных полотнах просто невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Очень нравится! Как галерея!

Мне нравится, предыдущую выставку «Арт-забор» смотрел, и эта великолепна!

Это интересно, сразу привлекает внимание, знакомишься со звездами Беларуси, если ты приезжий.

Отличные проект, я считаю, что художники должны проявлять свои способности, показывая это на улице.