Юрий Бондарь: Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра
Новости Беларуси. В Беларуси начинается новый театральный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К открытию готовы все 28 театров – об этом 3 сентября заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он также прокомментировал непростую ситуацию, которая сложилась в Купаловском театре.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Все 28 белорусских театров сегодня готовятся к открытию нового театрального сезона.
По Купаловскому театру ситуация особая. Она небезнадежная, Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра. Но я думаю, что сейчас, конечно, необходимо подождать, успокоиться, сделать выводы из всей этой ситуации и определиться с моделью возобновления деятельности Купаловского театра в 2020 году.
Я был в Барановичах, и Александр Григорьевич сказал так: вы хотели свободы? Получили. Теперь сами выкручивайтесь, снимайте сцену, ставьте постановки, путешествуйте.
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В общем, свободный театр такой получился. Насколько, например, у них будет шанс арендовать сцену белорусского театра, продавать билеты, зарабатывать?
Юрий Бондарь:
На тех же условиях, что и все остальные субъекты театральной деятельности. В Беларуси существует несколько независимых театров, то есть театров, которые действуют на экономических принципах и не получают дотацию из республиканского бюджета. Наверное, этот путь труппе придется пройти для того, чтобы понять, что поддержка государства нашему театральному искусству – это основа сегодня для полноценного функционирования коллективов.
Я напомню, что государственные театры получают сегодня субсидию в среднем около 64 %. Это значительные деньги. Надо не забывать о том, что государство привело на высочайший уровень материально-техническое оснащение белорусских театров. И того же Купаловского, Большого театра Беларуси, областных театров. Это огромные инвестиции, которые позволили сделать театральные площадки одними из лучших в Европе.