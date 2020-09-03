Юрий Бондарь: Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра

К открытию готовы все 28 театров – об этом 3 сентября заявил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он также прокомментировал непростую ситуацию, которая сложилась в Купаловском театре.

Новости Беларуси. В Беларуси начинается новый театральный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Все 28 белорусских театров сегодня готовятся к открытию нового театрального сезона.

По Купаловскому театру ситуация особая. Она небезнадежная, Министерство культуры имеет несколько планов, как возобновить работу Купаловского театра. Но я думаю, что сейчас, конечно, необходимо подождать, успокоиться, сделать выводы из всей этой ситуации и определиться с моделью возобновления деятельности Купаловского театра в 2020 году.

Я был в Барановичах, и Александр Григорьевич сказал так: вы хотели свободы? Получили. Теперь сами выкручивайтесь, снимайте сцену, ставьте постановки, путешествуйте.

Александр Лукашенко о Купаловском театре: я им предоставил уже полную свободу

В общем, свободный театр такой получился. Насколько, например, у них будет шанс арендовать сцену белорусского театра, продавать билеты, зарабатывать?