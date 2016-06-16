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Франко-белорусская выставка прикладных искусств откроется 16 июня в Мирском замке

16 июня 2016 06:19
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Новости Беларуси. В Беларусь прибыл потомок французской королевской семьи. Принцесса Таня де Бурбон Пармская приехала в нашу страну, чтобы принять участие в открытии франко-белорусской выставки прикладных искусств. Экспозиция откроется 16 июня в Мирском замке.

На суд зрителей представят вечерние и свадебные платья. Взыскательной публике покажут 15 уникальных образов в исполнении мэтра тонкой вышивки и шелка из Франции Дени Дюрана, дополненных аксессуарами белорусского экспериментатора Апти Эзиева и ювелирными украшениями. Основой свадебного наряда в коллекции станет полотно ручного ткачества на основе шелковой нити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дени Дюран, дизайнер (Франция):
Первое, что должно публику привлечь, это Мирский замок, великолепное место, которое мне очень понравилось. А если о том, что я привез, это высокая мода, та давняя французская традиция. В Беларуси столько красивых женщин и они умеют ценить ручную работу, качественную вышивку, искусство, поэтому я уверен, что в стране есть место высокой моде.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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