Франко-белорусская выставка прикладных искусств откроется 16 июня в Мирском замке

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл потомок французской королевской семьи. Принцесса Таня де Бурбон Пармская приехала в нашу страну, чтобы принять участие в открытии франко-белорусской выставки прикладных искусств. Экспозиция откроется 16 июня в Мирском замке.

На суд зрителей представят вечерние и свадебные платья. Взыскательной публике покажут 15 уникальных образов в исполнении мэтра тонкой вышивки и шелка из Франции Дени Дюрана, дополненных аксессуарами белорусского экспериментатора Апти Эзиева и ювелирными украшениями. Основой свадебного наряда в коллекции станет полотно ручного ткачества на основе шелковой нити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дени Дюран, дизайнер (Франция):

Первое, что должно публику привлечь, это Мирский замок, великолепное место, которое мне очень понравилось. А если о том, что я привез, это высокая мода, та давняя французская традиция. В Беларуси столько красивых женщин и они умеют ценить ручную работу, качественную вышивку, искусство, поэтому я уверен, что в стране есть место высокой моде.