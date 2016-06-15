Белорусские шаповалы: семья Масаниных – мастерство, передающееся из поколения в поколение

Шаповальство – это традиционное искусство вручную валять из шерсти валенки, головные уборы, рукавицы. Дрибинский край издавна считается своеобразной мастерской на карте Беларуси, где и по сей день местные жители занимаются старинным ремеслом. Сегодня в районе живет около 30 семей – шаповалов.

Лариса Владимировна – шаповал с 42-летним стажем. Валять валенки научилась после того, как вышла замуж: семья мужа передавала это мастерство из поколения в поколение. Теперь в этом деле ей помогает сын и невестка.

Свалять валенки – дело сложное и кропотливое. Сперва шерсть тщательно отбирают. Кстати, на одну пару мужских валенок уходит до 2 килограмм шерсти, а на женскую – примерно полтора.

Семья Масаниных вычесывает валенки вот на таком раритетном станке. В давние времена его называли «вауначос». Сегодня ему чуть больше века.

После, начинается сам процесс валяния: шерсть раскладывается на полотне и, как говорится, валяется. Потом валенкам придается нужная форма. А дальше дело переходит в мужские руки. В самом конце работы их еще и сушат в печи.

Вот так наглядно работают мастера дрибинского края, которые давным-давно получили славу далеко за пределами Беларуси.