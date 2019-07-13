«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Новости Беларуси. Исторический центр Минска 13 июля погрузился в атмосферу Италии. На протяжении дня площадка Верхнего города встречает гостей музыкой и ароматом блюд национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Исторический центр Минска 13 июля погрузился в атмосферу Италии. На протяжении дня площадка Верхнего города встречает гостей музыкой и ароматом блюд национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В меню – пицца, лазанья, фокаччо. Желающие могут взять мастер-класс по приготовлению блюд от повара. Впрочем, ни хлебом единым. Лучше узнать о традициях Италии можно не только на гастрономических площадках.
У стен Ратуши работают десятки интерактивных зон, выставки, фотоэкспозиции. Для ценителей итальянской музыки – известные хиты звучат в исполнении группы Tributo Italiano.
– Очень здорово, даже не смотря на погоду.
– Чувствуется Италия?
– Конечно да, вот эта вся атмосфера. Мы решили для начала попробовать кесадилью «Четыре сыра». Мы очень любим сыр, начинаем с кесадильи, и там посмотрим.
– Мы любим Италию, поэтому нам очень нравится.
– А были там?
– Да, два раза. В Риме, в Турине, на озере Комо были.
Свой шарм в итальянский колорит внесла выставка ретро-мотоциклов. На ней представили более 100 моделей винтажных железных коней. Среди них Тиз-600 1936 года, Jawa Villers 1935-го и другие раритетные модели.
Давняя мотошкола Италии позволяет им до сих пор делать отличные вещи. И, как говорят англичане, итальянцы делают почти такие же хорошие мотоциклы, как в Англии, только они очень красивые.
Мотоцикл сделан в Италии на предприятии в 1956 году. В прошлом году был сделан некоторый рестайлинг. Обладает стопроцентным качеством езды, не отличается от заводского экземпляра.
Мы только ради этой выставки сегодня сюда и приехали. Папа нашел мотоцикл Jawa свой из молодости, сфотографировался на нем. И вообще много знакомых таких моделей ретро, которые где-то видел. Там сегодня стоял сотрудник ГАИ из Советского союза.
Итальянская атмосфера у стен Ратуши будет царить до позднего вечера. Вечерняя программа посвящена музыке. На главной сцене концертного зала «Верхний город» выступят скрипачка Маймуна, солисты-виртуозы Большого театра Беларуси и другие артисты.