«Начинаем с кесадильи»: чем радует День Италии в Минске

Новости Беларуси. Исторический центр Минска 13 июля погрузился в атмосферу Италии. На протяжении дня площадка Верхнего города встречает гостей музыкой и ароматом блюд национальной кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В меню – пицца, лазанья, фокаччо. Желающие могут взять мастер-класс по приготовлению блюд от повара. Впрочем, ни хлебом единым. Лучше узнать о традициях Италии можно не только на гастрономических площадках.

У стен Ратуши работают десятки интерактивных зон, выставки, фотоэкспозиции. Для ценителей итальянской музыки – известные хиты звучат в исполнении группы Tributo Italiano.

– Очень здорово, даже не смотря на погоду.

– Чувствуется Италия?

– Конечно да, вот эта вся атмосфера. Мы решили для начала попробовать кесадилью «Четыре сыра». Мы очень любим сыр, начинаем с кесадильи, и там посмотрим.

– Мы любим Италию, поэтому нам очень нравится.

– А были там?

– Да, два раза. В Риме, в Турине, на озере Комо были.

Свой шарм в итальянский колорит внесла выставка ретро-мотоциклов. На ней представили более 100 моделей винтажных железных коней. Среди них Тиз-600 1936 года, Jawa Villers 1935-го и другие раритетные модели.

Давняя мотошкола Италии позволяет им до сих пор делать отличные вещи. И, как говорят англичане, итальянцы делают почти такие же хорошие мотоциклы, как в Англии, только они очень красивые. Мотоцикл сделан в Италии на предприятии в 1956 году. В прошлом году был сделан некоторый рестайлинг. Обладает стопроцентным качеством езды, не отличается от заводского экземпляра.

Мы только ради этой выставки сегодня сюда и приехали. Папа нашел мотоцикл Jawa свой из молодости, сфотографировался на нем. И вообще много знакомых таких моделей ретро, которые где-то видел. Там сегодня стоял сотрудник ГАИ из Советского союза.