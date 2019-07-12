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«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»

12 июля 2019 19:10
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Новости Беларуси. И для журналиста работа на «Славянском базаре» превращается в праздник. 12 июля отметили тех, кто стал буквально одним целым с музыкальным фестивалем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»-1

Среди лучших и наша Яна Шипко.

«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»-4

Яна Шипко, корреспондент СТВ:
Для меня эта награда особенная, потому что Витебск – моя родина. Поэтому концерты, то чувство праздника, которым живет весь город, я помню с самого детства. Поэтому, само собой, одни из самых ярких моих сюжетов, репортажей связаны со «Славянским базаром». Очень хотелось всегда делиться со зрителем этой непередаваемой мультикультурной атмосферой.

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# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Яна Шипко # Фотофакт

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