«Очень хотелось делиться со зрителем этой непередаваемой атмосферой»: корреспондента СТВ Яну Шипко наградили на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. И для журналиста работа на «Славянском базаре» превращается в праздник. 12 июля отметили тех, кто стал буквально одним целым с музыкальным фестивалем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Для меня эта награда особенная, потому что Витебск – моя родина. Поэтому концерты, то чувство праздника, которым живет весь город, я помню с самого детства. Поэтому, само собой, одни из самых ярких моих сюжетов, репортажей связаны со «Славянским базаром». Очень хотелось всегда делиться со зрителем этой непередаваемой мультикультурной атмосферой.

«Мы любим приезжать в Витебск»: что говорят артисты и гости «Славянского базара»