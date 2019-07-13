«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку

Новости Беларуси. 13 июля на «Славянском базаре» День молодежи – это уже традиция форума. Несмотря на то, что всю ночь город жил музыкой, на улицах Витебска уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 июля на «Славянском базаре» День молодежи – это уже традиция форума. Несмотря на то, что всю ночь город жил музыкой, на улицах Витебска уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Победы проходит чемпионат по автозвуку. Шоу собрало около полусотни участников. Это владельцы самых громких автомобилей из Беларуси, России и Латвии. Отличие от обычных авто – мощная акустика, которая позволяет слушать музыку не тише, чем на концерте в Летнем амфитеатре.
Иван Липский, житель Шумилино:
Решил сделать такой лютый повседневный проект, чтобы радовать людей и себя. Хорошее настроение, без музыки никак.
Чемпионат по автозвуку – самое громкое событие Дня молодежи на «Славянском базаре». Но это лишь одно из мероприятий. В программе – силовой экстрим, молодежный забег по улицам города, фестиваль кавер-бэндов, воркаут-турнир, open air.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Молодежь – это динамика, молодежь – это креатив. Наша организация, дирекция не стоит в стороне, мы каждый год меняемся. В этом году мы сделали упор, во-первых, на финалы самых разных чемпионатов. Но также мы подтянули спортивную молодежь – организовали первый молодежный забег. Я думаю, это тоже будет определенной традицией.
Но самое главная мысль Дня молодежи «Славянского базара» – это то, что у молодежи всей страны, самой яркой, прогрессивной и современной, есть возможность показать себя именно здесь. Показать свое творчество, свои достижения, свои, быть может, личностные качества. Поэтому здорово. Мы надеемся, все получится.
Самым трогательным событием дня обещает стать акция «Тысяча поцелуев» на Пушкинском мосту.
Завершит субботнюю программу первый день конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Сегодня артисты споют «Славянский хит» в сопровождении оркестра под управлением Михаила Финберга. Белорус Иван Здонюк выступит под первым номером.