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«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку

13 июля 2019 12:16
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Новости Беларуси. 13 июля на «Славянском базаре» День молодежи – это уже традиция форума. Несмотря на то, что всю ночь город жил музыкой, на улицах Витебска уже многолюдно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-1

На площади Победы проходит чемпионат по автозвуку. Шоу собрало около полусотни участников. Это владельцы самых громких автомобилей из Беларуси, России и Латвии. Отличие от обычных авто – мощная акустика, которая позволяет слушать музыку не тише, чем на концерте в Летнем амфитеатре.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-4

Иван Липский, житель Шумилино:
Решил сделать такой лютый повседневный проект, чтобы радовать людей и себя. Хорошее настроение, без музыки никак.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-7

Чемпионат по автозвуку – самое громкое событие Дня молодежи на «Славянском базаре». Но это лишь одно из мероприятий. В программе – силовой экстрим, молодежный забег по улицам города, фестиваль кавер-бэндов, воркаут-турнир, open air.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-10

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-12

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Молодежь – это динамика, молодежь – это креатив. Наша организация, дирекция не стоит в стороне, мы каждый год меняемся. В этом году мы сделали упор, во-первых, на финалы самых разных чемпионатов. Но также мы подтянули спортивную молодежь – организовали первый молодежный забег. Я думаю, это тоже будет определенной традицией.

Но самое главная мысль Дня молодежи «Славянского базара» – это то, что у молодежи всей страны, самой яркой, прогрессивной и современной, есть возможность показать себя именно здесь. Показать свое творчество, свои достижения, свои, быть может, личностные качества. Поэтому здорово. Мы надеемся, все получится.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-15

Самым трогательным событием дня обещает стать акция «Тысяча поцелуев» на Пушкинском мосту.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-18

Завершит субботнюю программу первый день конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019». Сегодня артисты споют «Славянский хит» в сопровождении оркестра под управлением Михаила Финберга. Белорус Иван Здонюк выступит под первым номером.

«Лютый проект, чтобы радовать людей и себя». На «Славянском базаре» проходит чемпионат по автозвуку-21

# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Иван Липский # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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