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На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников

22 ноября 2018 07:24
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Новости Беларуси. Живопись, графика и скульптура. VI Белорусская биеннале откроется 22 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников-1

Во Дворце искусства, на главной выставочной площадке страны, 200 художников представят свои работы. Всего свыше 400 произведений, созданных за два последних года.

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников-4

Все они прошли серьёзный предварительный отбор, чтобы в полной мере продемонстрировать разнообразие направлений, жанров и техник, существующих в нашей стране.

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников-7

Кроме того, в рамках биеннале состоится конкурс, по итогам которого выберут лучшие работы в трёх номинациях: живопись, графика и скульптура года.

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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