На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников

Новости Беларуси. Живопись, графика и скульптура. VI Белорусская биеннале откроется 22 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце искусства, на главной выставочной площадке страны, 200 художников представят свои работы. Всего свыше 400 произведений, созданных за два последних года.

Все они прошли серьёзный предварительный отбор, чтобы в полной мере продемонстрировать разнообразие направлений, жанров и техник, существующих в нашей стране.