Судьбоносные этапы нации. Уникальный сборник «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» презентовали в Минске

Новости Беларуси. Монументальный сборник «Вялiкi гiстарычны атлас Беларусi» презентовали в Национальной библиотеке. Аналогов этому изданию нет ни в нашей стране, ни на территории СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков авторов – историки, картографы, архивисты – на протяжении 10 лет изучали хроники Беларуси. Ключевые моменты становления государства и нации отражены в нескольких томах атласа.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Впервые на картах показана история, развитие нашего государства, начиная от древности до современных дней. Причем многие карты при подготовке создавались впервые. Работал уникальный коллектив авторов.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:

Мы впервые нанесли по четвертому тому на карты Атласа все деревни Беларуси, которые в годы ВОВ были сожжены нацистскими оккупантами. Когда смотришь на эту карту, которая вся практически покрыта красными точками – ужасаешься масштабом трагедии нашего белорусского народа, тех людей, которые жили на нашей территории.

В основу периодизации атласа положены судьбоносные этапы белорусского народа, его пути к образованию самостоятельного государства.