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На сцене Дворца Республики выступили ведущие балетные танцоры Лондона, Мюнхена, Берлина, Штутгарта и Санкт-Петербурга

25 февраля 2014 16:40
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Новости Беларуси. «Звезды мирового балета» в Минске. 25 февраля на белорусской сцене выступают ведущие солисты из Лондона, Мюнхена, Берлина, Штутгарта.

На сцене Дворца Республики и танцоры Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Среди них – Любовь Андреева, которая еще два года назад была артисткой нашего Большого театра.

Любовь Андреева, балерина (Россия):
Сегодня первый раз вернулась спустя 2,5 года, я приехала в Минск танцевать. Очень волнительно для меня, потому что многие меня не видели. Надеюсь, что будем покорять, что не осудят, что уехала.

Олег Габышев, артист театра балета (Россия):
Это чистый город, это доброжелательные люди. Не только в театре, там, где люди, естественно, хотят показать гостеприимство. Не хочется здесь каких-то драматических ролей, хотя наши балетные полны драматизма. Хочется здесь более светлой атмосферы.

Гала-концерт состоит из двух отделений: классический балет и современная хореография. Гвоздь программы – номер из «Лебединого озера» в постановке Питера Райта. Британское видение этого балета отличается от американского, французского и русского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Балет

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