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В Клецке открылась фотовыставка, рассказывающая о значимых событиях из жизни местных жителей

25 февраля 2014 14:03
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Новости Беларуси. Жителям Клецкого района предлагают заглянуть в прошлое. В местном музее открылась выставка редких хроникальных кадров. На фотоснимках отражены значимые события из жизни местных жителей.

Например, ярмарки или поездка на первом общественном транспорте. Показаны улицы, здания, архитектурные памятники.

Таким образом, историческая атмосфера, созданная учеными, способна перенести посетителей на столетия назад. Всего в экспозиции полсотни снимков. Некоторые из них демонстрируются впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мария Бобка, директор ГУ «Музей истории Клетчины»:
Эти фотоснимки отражают в большинстве своем Клецк, улицы нашего города, здания, которые существовали и которые существуют до сих пор, но, к сожалению, немножко видоизменились. То есть благодаря этой выставке можно окунуться в историческое прошлое нашего города.
Для нас они все являются раритетами и все представляют ценность, потому что у каждой фотографии своя история, которая достаточно интересная и имеет интересные ценные факты.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

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