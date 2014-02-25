Новости мира. В секторе Газа при загадочных обстоятельствах нашлась древняя бронзовая статуя греческого бога Аполлона. Утверждают, что её обнаружили в море. Через некоторое время статую конфисковала полиция.

Уникальная находка притягивает внимание историков всего мира, но пока остаётся для них недоступной. В распоряжении учёных – лишь несколько фотографий. По ним они определили, что возраст статуи – около двух тысяч лет. При этом учёные сомневаются, что статуя действительно нашлась в море. На ней не видно коррозии или налипших ракушек.

После того, как полиция завершит расследование, статую передадут Министерству археологии. Там уже планируют реставрировать греческого бога и выставить на обозрение общественности. По словам главы ведомства, свою помощь в реставрации уже предложили международные организации. А музеи в Париже и Женеве хотят видеть статую Аполлона в своих экспозициях.

А в морском порту чилийского города Вальпараисо прошёл чемпионат самодельных летательных аппаратов — Flugtag.

В рамках «Дня полётов» каждый желающий мог принять участие в соревнованиях — для этого достаточно было создать свой летательный аппарат и удостовериться, что он соответствует всем правилам чемпионата. А именно, размер «машины» должен был быть не более 10 метров и весить не более 200 кг.

Двигателем могла служить только мускульная сила пилота. Аппарат - нетонущим, и изготовленным только из экологически чистых материалов. Высота, с которой аппараты летели в воду — 6 метров. Конкурс проводился по трём номинациям: расстояние полёта,

Тем временем в колумбийском городе Меделин прошла необычная демонстрация: сотни людей в одном лишь нижнем белье прошли маршем по улицам города с требованием свободы самовыражения. Организаторы мероприятия собирали участников "Дня без штанов" через соцсети. Местные жители явились к месту сбора в одежде и уже на улице сняли с себя все лишнее. Необычная процессия прошла по улицам города с песнями и лозунгами. Организаторы шествия позаимствовали идею у набирающей во всем мире популярность акции "В метро без штанов".

По словам одного из участников, одежда человека не имеет значение. Главное – это то, кем он является на самом деле, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.