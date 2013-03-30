Национальный исторический музей Беларуси: здесь можно увидеть знаменитый минский клад

Новости Минска. Национальный исторический музей. Конкуренцию экспонатам здесь вполне могут составить эти неприметные здания из красного кирпича. Живые свидетели века минувшего невольно возвращают нас на улицу Подгорную, открывают тайны судьбы исторического музея и рассказывают о перспективах первой столичной пешеходной улицы…

Родословная современного здания исторического музея началась в Российской империи и связана с совсем не просветительской миссией. Открытый в 1860 году Александром II.

Государственный банк в Санкт-Петербурге требовал филиалов по всей стране (в поддержку строительства железных дорог). В 1881 году в Минской губернии создают отделение госбанка на улице Койдановской, ныне Революционной. Однако пожар 1890 года обрывает его финансовую жизнь. В этом же году чиновники центрального управления главного банка России и бизнес-элита Минска создают комиссию и решают, что новой площадкой для филиала госбанка станет участок улицы Подгорной под номером 14, владельцем которого был некий господин Слуцкин. Свидетельством новостройки в те времена стала переписка между российским архитектором Горициным и его минскими коллегами, где упоминается архитектор Страшкевич. Именно ему приписывают авторство проекта столичного отделения госбанка на Подгорной.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

В 1903-1905 годах было построено 7 зданий. Сюда входило, прежде всего, главное здание, где сегодня находится Национальный исторический музей Республики Беларусь. Здание было двухэтажное с подвалами, крыша была металлическая. Кроме главного здания на этой территории находилось 2 флигеля: один деревянный, как склад банка, второй жилой флигель, в котором жил кассир банка, было два сарая, амбар и беседка.

Отчасти жилым было и главное здание столичного отделения российского банка. На втором этаже трудились банкиры, по соседству в нескольких комнатах проживал счетчик. А на первом этаже прописался управляющий банком Гадзецкий. Его апартаменты занимали 12 комнат из 18 помещений. В здании действовали две кухни. Под квартиры приспособили и подвал. Все постояльцы на Подгорной, 13 жили семьями и с прислугой. Однако после Октябрьской революции и установления советской власти здание прекращает функционировать как банк, все учреждения были ликвидированы, началась большая перестройка.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Из комплекса 7 зданий осталось только 5, была утрачена деревянная беседка и деревянный флигель. В этот период в сегодняшнем здании на Карла Маркса, 12 находились различные советские учреждения: это и финансовые учреждения и страховые.

ЦК КП(б)Б, Народный комиссариат финансов БССР, редакция журнала «Работница и крестьянка» - эти и другие государственные учреждения прописывались после Октября на Карла Маркса, 12. Переделка 1934 года не сохранила балконов, зато здание выросло на один этаж. Новая волна перестройки началась после Второй мировой войны. О былом стиле неоренессанс в здании напоминал лишь живописный фасад. Маленькие комнаты с низкими потолками стали разрушать с уже с культурными целями. В 1957 году был создан Белорусский государственный историко-краеведческий музей. Но на этом работа не остановилась.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

В 1964 году в здании разместилась группа, которая работала над экспозицией музея истории ВОВ. Были закрыты проемы боковые здания, была увеличена немного входная часть: дверь была более узкой, стала широкой. Здание было приспособлено под музейную экспозицию. В 1964 году постановлением Совета министров был назван музей государственным музеем БССР.

4 ноября 1967 года минчане стали свидетелями первой экспозиции нынешнего исторического музея. 400 тысяч единиц хранения и 50 коллекций - от археологии и книгопечатания до сфрагистики и этнографии.

Сегодня это самый богатый историко-культурный фонд нашей страны. Белорусскую летопись продолжают и два его филиала: Дом-музей І съезда РСДРП и Музей белорусской государственности, где можно изучить суверенную жизнь страны и познакомиться с ее последними достижениями.

Предлагаем совершить экскурсию в прошлое и изучить жизнь Минска начала 20 века.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Тут вы видите и оркестр, который играет в парке, и батлейка, которая на рыночной площади встречалась в то время, уникальные музыкальные инструменты этого периода, музыкальный салон, каким образом жители городов в то время проводили свои вечерние часа. Женский туалетный столик, вероятно, кто-то из наших минчанок украшал себя сидя за этим замечательным столиком. Тут различные шкатулочки, флакончики для духов и даже скульптурка французского скульптора Гудона «Подаренный поцелуй». Эта кукла начала 20 века. У нас есть две скрипки, Гальяно и Моджини, сегодня проведена атрибуция этих скрипок. Музей Глинки откликнулся на нашу просьбу, и мы их отреставрируем, и, наверное, на этих скрипках могут играть молодые музыканты на международных конкурсах.

Пояс Витовта и уникальный клад. Многие экспонаты музея – настоящие реликвии. Например, столичная жизнь была немыслима без этих городских весов 1724 года. В 20-е годы прошлого века они стали символом Троицкой горы - современной площади Парижской коммуны, где размещался известный в городе рынок.

А в 1988 году наш город в буквальном смысле обогатил музей. В районе Городского вала был найден знаменитый минский клад. Настоящий мини-музей из серебра: от бытовых предметов до наград и монет. География этих уникальных экспонатов охватывает в основном Западную Европу, но есть эксклюзивы из Беларуси – подсвечники мастера Топаза.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Мне посчастливилось присутствовать при этом моменте, когда экскаваторщик вытащил из земли брезентовый мешок, из которого посыпалось серебро – 13 кг, более 600 предметов. Клад очень интересный и датируется началом 17 века и заканчивается началом 20 века, как долго человек собирал эти предметы. Например, шкатулка в виде кареты, которая была подарена грузинской княжне, она датируется 18 столетием.

От Подгорной до Карла Маркса. Сегодня от былого ансамбля минского отделения госбанка Российской империи сохранилось не только историческое здание музея. Современный белвидеоцентр и гаражи из красного кирпича во внутреннем дворике – не что иное, как былой флигель и жилые здания банка! Сотрудники музея мечтают восстановить историческую справедливость и объединить прошлое с настоящим.

Нина Колымаго, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:

Мы находимся во дворике, в котором когда-то в начале 20 века находилось 7 зданий банка. Многие из них сохранились и сегодня. Этот дворик музей постоянно использует для проведения своих мероприятий, было бы очень хорошо, если бы здание музея было соединено вот с этим зданием, вероятно, какой-то галереей, которая могла бы использоваться, как зимний сад, художественная галерея.

В перспективе - создание во дворике музейного пространства. Запланировано сделать в старинных гаражах уютные кафе, мастерские и сувенирные лавочки, что идеально впишется в культурный статус пешеходной улицы Карла Маркса, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.