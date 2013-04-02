Кровь папы римского торжественно передана костелу святых Сымона и Алены в Минске

Новости Беларуси. Реликвии блаженного Папы Иоанна Павла ІІ торжественно внесли в минский костел святых Сымона и Алены.

Важный для верующих раритет, доставшийся от покойного понтифика, - реликварий с его кровью. Он был передан Митрополитом Краковским, бывшим секретарем Папы Иоанна, по просьбе настоятеля Красного костела в восьмую годовщину кончины понтифика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский:

Адносна гэтай урачыстасці і адносна рэлікварыя Папы Іаана Паўла ІІ ведаем, што гэты чалавек быў вельмі блізкі да Беларусі. Ён вельмі марыў сюды прыехаць, але сам не змог прыехаць.