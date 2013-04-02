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Кровь папы римского торжественно передана костелу святых Сымона и Алены в Минске

02 апреля 2013 21:13
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Новости Беларуси. Реликвии блаженного Папы Иоанна Павла ІІ торжественно внесли в минский костел святых Сымона и Алены. 

Важный для верующих раритет, доставшийся от покойного понтифика, -  реликварий с его кровью. Он был передан Митрополитом Краковским, бывшим секретарем Папы  Иоанна, по просьбе настоятеля Красного костела  в восьмую годовщину кончины понтифика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилёвский:
Адносна гэтай урачыстасці і адносна рэлікварыя Папы Іаана Паўла ІІ ведаем, што гэты чалавек быў вельмі блізкі да Беларусі. Ён вельмі марыў сюды прыехаць, але сам не змог прыехаць.

# Культура # Религия # Тадеуш Кондрусевич # Папа Римский

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