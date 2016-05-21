На ограде Парка Челюскинцев торжественно открылась экспозиция фоторепродукций белорусского наследия

Новости Беларуси. Экспозиция под открытым небом. Более сотни фоторепродукций дворцово-парковых комплексов, замков, усадеб, церквей и соборов украсили ограду Парка Челюскинцев. Это визуальное путешествие по стране, её истории и культуре. По задумке организаторов, это наглядно продемонстрирует минчанам и гостям столицы возрождённое наследие Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арочные своды городских ратуш, строгий «крой» старинных усадеб и высокие колокольни соборов и церквей. Будущие художники решили обессмертить на своих полотнах то, чему архитекторы подарили вторую жизнь.

Ольга Смоляк, организатор проекта «Спадчына Беларусі»:

Очень здорово, что сейчас еще каждый частичку души отдаст и за юных художников и запомнит навсегда.

Великий и безумный Дали в зеленый красил усы — эта девушка, можно сказать, подвиг повторила. На своем полотне воссоздает иезуитский коллегиум 19 века. Правда, место в истории для художницы не то же самое, что место на картине.

Даша только мечтает побывать в том месте, что сегодня изображает. Костел, по словам девушки — невероятно светлый, легкий и воздушный. Что, заметно и человеку далекому от искусства — картину едва не унесло ветром.

Каждый выбрал для себя свое культурно-историческое. Сюжеты для творчества пришли из музея под открытым небом. В выставке белорусских фотографов – только обновленные архитектурные ценности. Кстати, проект начинался там же, где и история белорусского зодчества — в Полоцке.

Александр Алексеев, автор проекта «Спадчына Беларусі»:

В своем проекте хотим показать широту, красоту и богатство нашей страны. Такой самобытной готики, барокко, самобытного классицизма нет нигде. Нам есть чем гордиться.

Только за три прошлых года работы по возвращению к жизни велись в почти 30 белорусских дворцах, замках, храмах и соборах. Своеобразная эпоха возрождения. Вот и авторы выставки признаются – не ожидали.

Олег Лукашевич, автор проекта «Спадчына Беларусі»:

Мы можам гаварыць аб тым, колькі адноўлена і адроджана, колькі паднята з руін помнікаў архітэктуры. І мы гэтым можам ганарыцца, таму што вернуты храмы, якія былі раней закінуты. Цалкам адроджаны цэрквы.

Всего под открытым небом более 100 фотографий реставрированных культурных ценностей. В одном месте — целая энциклопедия по весьма разнообразному облику нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.