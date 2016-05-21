Творчество и физический труд: мастера резьбы по дереву Могилевской области презентовали новые шедевры

Новости Беларуси. Они собрались вместе, чтобы сделать сказку. Народные умельцы, мастера резьбы по дереву Могилевской области презентовали новые шедевры. Итогом конкурса-пленэра в Белыничском районе стали более десятка различных скульптур зверей, птиц и сказочных персонажей.

Еще несколько движений бензопилой и у деревянного старичка-лесовичка появится шляпка. Народный умелец из Белыничей Святослав Ругаль решил на конкурсе поработать над скульптурой персонажа белорусских сказок. Дерево – мягкий и теплый материал, хорошо поддается опытной руке мастера.

Святослав Ругаль, мастер резьбы по дереву (Белыничи):

Основное назначение любой работы художественной, чтобы человек смотрел и получал эстетическое наслаждение.

Организаторы конкурса-пленэра не ограничивали участников какими-либо рамками. Вот вам дерево – делайте, что хотите. На выходе получились цапли, медведи, аисты и прочие обитатели белорусской фауны. Отличия от оригиналов, можно сказать, минимальные. Мастера постарались.

Андрей Гончаренко, мастер резьбы по дереву (Краснополье):

Самае складанае – адказнасць за тое, што робіш рэч, якая будзе служыць людзям, якія будуць глядзець на яе, будуць ацэньваць.

Александр Дамарацкий известен как специалист по медведям. Естественно деревянным. Уж сколько он их сделал! Этот, дубовый – юбилейный, тридцатый по счету.

Александр Дамарацкий, мастер резьбы по дереву (Могилев):

Чтобы сделать медведя надо много усилий приложить. Вырезать – это работа пилой, день хороший и доводка стамесками. За день работы, конечно, устаешь очень сильно, но зато результат радует самого мастера.

Порадовал результат и жюри. Этот косолапый по имени Топтыга признан лучшей работой конкурса. Ее автор Александр занимает верхнюю ступень пьедестала, который, кстати, по случаю сколотили сами мастера.

Юлия Кудравец, заместитель директора Белыничского лесхоза, член жюри конкурса-пленэра:

Выбрать победителя было очень сложно. Уровень мастеров очень высокий. И даже были споры среди членов жюри.

Уже завтра эти деревянные скульптуры установят в придорожных местах отдыха. Ближе к людям. Будут создавать атмосферу праздника и добра. Правда, Мишка? Молчание – знак согласия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.