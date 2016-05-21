Прямой эфир

Ночь музеев: участники акции смогут попробовать создать копии картин Мунка, Пикассо или Малевича

21 мая 2016 11:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночью 21 мая все музеи мира предлагают прикоснуться к прекрасному. К международной акции присоединилась и Беларусь. А это значит, что, несмотря на поздний час, двери хранилищ и галерей страны будут открыты для посетителей. Привычных экскурсий не будет. Музейные работники обещают удивить оригинальными программами.

Так, например, в Национальном центре современных искусств все желающие смогут поработать над созданием копий полотен, которые оцениваются в миллионы долларов. Картины Мунка, Пабла Пикассо, Малевича. Причем, как подчеркивают организаторы, уровень владения кистью совсем не важен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

# Культура # Ночь музеев

Другие новости рубрики

Все новости
«Телевершина-2016»: телеканал СТВ претендует на 17 статуэток
20 мая 2016 14:00

«Телевершина-2016»: телеканал СТВ претендует на 17 статуэток

20 мая назовут имена обладателей статуэток XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»
20 мая 2016 10:28

20 мая назовут имена обладателей статуэток XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»

Иконописцы Антон и Екатерина Дайнеко: Кем должен быть иконописец – копиистом или художником?
20 мая 2016 09:00

Иконописцы Антон и Екатерина Дайнеко: Кем должен быть иконописец – копиистом или художником?