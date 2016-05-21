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Дни белорусской культуры в Париже: в центре внимания оказались Жировичская и Будславская иконы Божьей Матери

21 мая 2016 15:11
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Новости Беларуси. О духовном наследии Беларуси говорят во Франции. Так, в Париже в рамках дней белорусской культуры прошло сразу несколько встреч, в центре внимания которых оказались две белорусские христианские святыни – Жировичская и Будславская иконы Божьей Матери.

Примечательно, что эти иконы относятся к разным ветвям христианства (католической и православной), однако одинаково почитаются в Беларуси обеими конфессиями.

Эти встречи состоялись благодаря поддержке культурного центра Беларуси во Франции и нашему диппредставительству в этой стране.  Приветствуя их участников, белорусский посол во Франции Павел Латушко отметил, что Беларусь исторически является образцом взаимного уважения представителей разных национальностей и конфессий. Обе иконы переданы в дар Православному Кафедральному собору Трех Святителей в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Культура # Павел Латушко # Иконы

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