На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

Новости Беларуси. В Витебске в эти дни выбирают лучших исполнителей и постановщиков современного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северной столице в самом разгаре XXXI Международный фестиваль современной хореографии IFMC-2018.

По итогам отборочного видеотура для участия в форуме допустили 36 работ. Это коллективы и танцоры из Армении, Грузии, Германии, Италии, Китая, Кубы и других стран. Беларусь представляют танцевальные пары из Минска, Витебска и Гомеля. Закрытые отборочные туры уже прошли, но имена победителей назовут 25 ноября во время концерта-закрытия.

Стефания Катаринелла, участник XXXI Международного фестиваля современной хореографии IFMC-2018 (Италия):

Было честью для меня приехать сюда. Я проделала очень долгий путь. Я из Италии. Я была рада, что нас здесь встретили очень тепло, несмотря на то что мы не знаем русского языка.