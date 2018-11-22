«Сияние расходится по всей арене»: какими будут номера участников детского «Евровидения-2018»

Новости Беларуси. Все меньше времени остается у участников детского «Евровидения» до главного выступления. Решающий день – воскресенье, когда представители 20 стран (и это абсолютный рекорд конкурса) выйдут на площадку «Минск-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока же репетиции здесь продолжаются в режиме нон-стоп. Организаторы обещают удивить зрителей невероятно зрелищной картинкой: буквально море света, такого на детском «Евровидении» еще не было. Но даже в таком плотном графике юные вокалисты находят время для знакомства с белорусской культурой. В четверг ребята отправились в Купаловский музей, визитную карточку нашей страны. Корреспондент Яна Шипко весь день провела в интернациональной компании.

«Это был классный опыт»: участники детского «Евровидения» сходили в Купаловский музей и попробовали зефир Марафон репетиций продолжается. 22 ноября приоткрылось, какими же будут номера участников. Первые репетиции в костюмах и с графическими декорациями.

Ноам Дадон, представитель Израиля на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:

Я очень доволен тем, как прошла репетиция. Мы работали над светом, хореографией. Сцена просто замечательная, так что результат должен быть идеальным. Здорово находиться в Минске. Мне очень понравился Дворец Независимости, встреча с Президентом. И сам город очень красивый.

Белорус Даниэль Ястремский рассказал о репетиции на сцене детского «Евровидения» Участники во всех смыслах расширяют границы. Конкурс – поистине глобальный феномен, любимый фанатами во всех частях света.

Джаэль Уэна, представитель Австралии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:

Детское «Евровидение» очень любят в Австралии, и я рада представлять свою страну. Это было потрясающе – при выходе на сцену видеть, как сияние расходится по всей арене. Я очень счастлива.

Какой необычный талисман из «Ледникового периода» привезла с собой французская участница детского «Евровидения»? Сиять в финале будут 20 звездочек. Сама же сцена по замыслу оформлена как галактика.

Йон Ола Санн, исполнительный директор международного песенного конкурса «Евровидение-2018»:

Так много молодых талантов, воодушевленных! Так что на сцене много света, энергии, ее оформление и девиз «Зажигай» отлично подходят для конкурса.

– После просмотра репетиций довольны ли вы результатом? Удалось ли команде воплотить все идеи?

– Я очень доволен репетициями. Команда работает слаженно. Сцена выглядит потрясающе, камеры хорошо работают, но еще есть время до финала. Площадка очень современная, хорошая вместимость. Так что она абсолютно способна принять взрослое «Евровидение». Но… сначала нужно победить.